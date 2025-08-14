Werbung ausblenden
Nach Umsatz- und Gewinnrückgang

Wacker Neuson bestätigt Jahresprognose

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Die Erholung verlaufe in manchen Märkten nur langsam, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Im zweiten Quartal habe Wacker Neuson Umsatz und die operative Marge gegenüber dem Vorquartal verbessern können. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr um rund elf Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um ein Drittel auf gut 58 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Wacker Neuson mit 28,8 Millionen Euro 47 Prozent weniger. Die Prognose für das Jahr bekräftigte der Baumaschinenhersteller. Dabei hofft das Unternehmen, kurz- und auch mittelfristig von konjunkturellen Impulsen, wie dem erwarteten Infrastrukturpaket in Deutschland, zu profitieren./nas/zb

