EQS-News: Mynaric ernennt Peter Müller-Brühl zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Mynaric ernennt Peter Müller-Brühl zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates



29.04.2025

Peter Müller-Brühl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Mynaric gewählt, Dr. Manfred Krischke zu seinem Stellvertreter

MÜNCHEN, 29. April 2025 - Mynaric(FRA:M0YN) (OTC:MYNAY), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das bisherige Mynaric-Aufsichtsratsmitglied Peter Müller-Brühl mit Wirkung vom 24. April 2025 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt wurde.

Müller-Brühl, der dem Aufsichtsrat des Unternehmens seit Juli 2018 angehört, löst Bulent Altan ab, der den Vorsitz und sein Mandat als Aufsichtsrat zum 1. April 2025 niedergelegt hat.

Der Aufsichtsrat wählte außerdem Dr. Manfred Krischke zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

"Nach meiner Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender fühle ich mich geehrt, die Rolle des Vorsitzenden zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung von Mynaric zu übernehmen. Das Unternehmen befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, eine solide Unternehmensführung zu gewährleisten und eine widerstandsfähige, zukunftsorientierte Organisation aufzubauen. Ich freue mich darauf, die enge Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und mit dem Führungsteam fortzusetzen, während wir das nächste Kapitel von Mynaric begleiten." Peter Müller-Brühl, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat besteht aus:

Peter Müller-Brühl, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dr. Manfred Krischke, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Margaret Abernathy

Arndt Rautenberg

Weitere Informationen über den Aufsichtsrat sind auf der Website von Mynaric zu finden: https://mynaric.com/company/management/

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und einen weiteren Standort in Los Angeles, Kalifornien.

Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

29.04.2025

