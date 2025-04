IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury Gold Mines schliesst Aufkauf der Quebec Precious Metals Corporation ab

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury Gold Mines schliesst Aufkauf der Quebec Precious Metals Corporation ab

MONTREAL und TORONTO, Kanada - 28. April 2025 - FURY GOLD MINES LIMITED (TSX: FURY, NYSE American: FURY) - https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-summary-of-2024-and-what-the-plans-for-2025-look-like/ - ("Fury") freut sich, den erfolgreichen Abschluss der bereits am 26. Februar 2025 gemeldeten Transaktion mit Québec Precious Metals Corporation ("QPM") bekannt zu geben, bei der Fury alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von QPM (die "QPM-Aktien") gemäß einem gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Canada Business Corporations Act (das "Arrangement") erworben hat.

Gemäß dem Arrangement erhielten die ehemaligen Aktionäre von QPM 0,0741 einer Stammaktie von Fury (jede ganze Stammaktie von Fury, eine "Fury-Aktie") für jede QPM-Aktie (das "Umtauschverhältnis"). Infolge des Arrangements gab Fury nach Abschluss des Arrangements insgesamt 8.394.137 Fury-Aktien aus. Darüber hinaus können Optionen und Optionsscheine von QPM, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Übereinkommens in Umlauf waren, jetzt zu im Wesentlichen denselben Bedingungen in Fury-Aktien ausgeübt werden, wobei die Anzahl der bei der Ausübung auszugebenden Fury-Aktien und der Ausübungspreis gemäß dem Umtauschverhältnis angepasst werden.

Höhepunkte der Transaktion:

- Vergrößerung und verbesserte Diversifizierung durch den Erwerb mehrerer aussichtsreicher Gold- und kritischer Mineralexplorationsanlagen in Quebec.

- Synergieeffekte und Kosteneinsparungen durch das Board und das Managementteam von Fury, das eine Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung, der erfolgreichen Exploration und dem Engagement in der Gemeinde aufweist und das kombinierte Unternehmen leitet.

Mit dem Abschluss der Übernahme von QPM besitzt Fury nun ein Gold- und kritisches Mineralexplorationsportfolio mit einer Gesamtfläche von über 157.000 Hektar in Québec. Die von Fury im Rahmen des Arrangements erworbenen Grundstücke umfassen das Projekt Sakami, das Projekt Elmer East und das Projekt Kipawa. Weitere Einzelheiten zu den Projekten von QPM finden Sie in der Pressemitteilung vom 26. Februar 2025.

Tim Clark, CEO von Fury, kommentierte: "Wir freuen uns, diese transformative Transaktion offiziell abschließen zu können, durch die sich die Präsenz von Fury im Gebiet Eeyou Istchee James Bay verdoppelt. Die Integration der vielversprechenden Gold- und kritischen Mineralien-Aktiva von QPM mit dem bestehenden Portfolio und der starken finanziellen Position von Fury schafft eine robustere Plattform für Exploration und Wachstum. Wir sind davon überzeugt, dass die kombinierten Stärken unserer Teams und Ressourcen zu einer größeren betrieblichen Effizienz führen und langfristige Werte für die Aktionäre freisetzen werden."

Normand Champigny, CEO und Direktor von QPM, kommentierte: "Der Abschluss dieser Transaktion mit Fury stellt ein aufregendes neues Kapitel für die Aktionäre von QPM dar. Mit dem Zugang zu Furys starker Führung, den finanziellen Ressourcen und der Erfahrung bei der Erteilung von Genehmigungen sind wir zuversichtlich, dass wir die Explorationsbemühungen bei Sakami und darüber hinaus beschleunigen können. Dieser Zusammenschluss bestätigt die bisher geleistete Arbeit und positioniert die Aktiva für eine bedeutende Weiterentwicklung, die auf dem heutigen unterstützenden Goldmarkt ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet."

Der Handel mit den QPM-Aktien an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") wurde ausgesetzt und wird bis zur Einstellung der Notierung der QPM-Aktien an der TSXV, die voraussichtlich am oder um den 30. April 2025 erfolgen wird, ausgesetzt bleiben. Die Notierung der QPM-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird ebenfalls eingestellt werden. Nach der Einstellung der Börsennotierung beabsichtigt QPM, bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada einen Antrag auf Beendigung der Eigenschaft als meldepflichtiger Emittent einzureichen.

In Verbindung mit dem Arrangement wird Fury auf seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca einen Bericht gemäß National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues (Frühwarnsystem und damit zusammenhängende Übernahmeangebote und Insider-Meldungen) einreichen, der zusätzliche Informationen zu den vorgenannten Angelegenheiten enthält. Eine Kopie dieses Berichts kann bei Margaux Villalpando, Investor Relations von Fury, unter (844) 601-0841 angefordert werden.

McMillan LLP agiert als kanadischer Rechtsberater von Fury und BCF Business Law agiert als kanadischer Rechtsberater von QPM im Zusammenhang mit dem Arrangement.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von ca. 12,8 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (ca. 16 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Über Quebec Precious Metals Corporation

QPM verfügt über eine große Landposition im äußerst viel versprechenden Gebiet Eeyou Istchee James Bay, Quebec, in der Nähe der Goldmine Éléonore von Dhilmar Ltd (früher im Besitz der Newmont Corporation). QPM konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines Goldprojekts Sakami und seines neu entdeckten, bohrbereiten Lithiumvorkommens Ninaaskuwin auf dem Projekt Elmer East. Darüber hinaus hält QPM eine 68%ige Beteiligung am Seltene Erden-Projekt Kipawa in der Nähe von Temiscaming, Quebec.

