EQS-News: swissnet Group startet neues Großprojekt bei führender Hotelkette in DACH-Region zur Modernisierung der digitalen Infrastruktur an mehr als 40 Standorten mit einem Gesamtpotenzial von über 3,5 Mio. €

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

swissnet Group startet neues Großprojekt bei führender Hotelkette in DACH-Region zur Modernisierung der digitalen Infrastruktur an mehr als 40 Standorten mit einem Gesamtpotenzial von über 3,5 Mio. €



30.04.2025 / 10:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





swissnet Group startet neues Großprojekt bei führender Hotelkette in DACH-Region zur Modernisierung der digitalen Infrastruktur an mehr als 40 Standorten mit einem Gesamtpotenzial von über 3,5 Mio. €

Berg, Schweiz – 30.04.2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von integrierten ICT-Lösungen und Managed Services, hat einen weiteren Großauftrag im Hospitality-Bereich gewonnen. Das Unternehmen wurde für die umfassende Infrastruktur-Analyse von über 40 Hotel-Standorten einer namhaften Hotelgruppe im DACH-Raum beauftragt. Ziel des Projekts ist die Erstellung einer vollständigen Infrastrukturdiagnose als Basis für eine anschließende Modernisierung und Digitalisierung der Infrastruktur. Das Projekt umfasst ein Gesamtpotenzial von über 3,5 Millionen Euro.

In einer ersten Projektphase wurde ein Auftrag über 100.000 Euro erteilt, der die Bestandsaufnahme der aktuellen technischen Ausstattung in den Bereichen WLAN, TV-Systeme, Kamerainstallationen und Verkabelung beinhaltet. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird swissnet maßgeschneiderte Modernisierungskonzepte in den Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz implementieren.

Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit einem strategischen Technologiepartner umgesetzt. Dabei steht die Kombination aus lokaler Bestandsaufnahme, innovativer Technologieberatung und effizienter Umsetzung im Vordergrund.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung von mehr als 40 Hospitality-Standorten in der DACH-Region zu leisten", sagt Jonathan Sauppe, CEO der swissnet Group. "Die Beauftragung unterstreicht das Vertrauen in unsere Kompetenz, komplexe Projekte ganzheitlich zu begleiten – von der Analyse über die Planung bis hin zur Umsetzung."

Die vollständige Durchführung der Audits ist innerhalb der kommenden drei Monate geplant. Nach Abschluss der Bestandsaufnahmen ist die Ausstattung der Standorte sowie der langfristige Betrieb der IT-Infrastruktur durch die swissnet Group vorgesehen.

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2127870 30.04.2025 CET/CEST