Trump versus Buffett: Der Sieger steht fest

Investorenlegende Warren Buffett hält das Geld seiner Holding Berkshire Hathaway seit geraumer Zeit zurück - und hat die Turbulenzen der Märkte erfolgreich vermieden. Wie Buffett nun weiter verfährt, wird sich schon bald zeigen.

Die ersten 100 Tage Trump 2.0 liegen hinter uns - mit massiven Folgen auch an den Kapitalmärkten. Viele Indizes und vor allem viele zuvor massiv gestiegene US- Technologieaktien sind seit Januar klar eingebrochen.

Das Fatale daran: Die greifbare Unsicherheit an den Börsen, ausgelöst durch die vielen politischen Wendemanöver Trumps, haben weit über die USA hinausgewirkt. Aber es gibt auch vereinzelte Gewinner. Neben den erwartbaren Rüstungsaktien macht einmal mehr die Investoren Legende Warren Buffett von sich reden.

Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway liegt seit dem Amtsantritt Trumps bis jetzt mit knapp 14 Prozent im Plus. Das gilt zumindest für US-Investoren in Dollar. Für Euro-Investoren sieht es ganz anders aus. Hier schmilzt der Zuwachs auf knapp vier Prozent zusammen wegen der aktuellen Dollarschwäche.

Was macht Buffett mit dem hohen Cashbestand?

Aber einmal mehr zeichnet sich die ruhige Art Buffets aus. Er hat die zuletzt starke Phase an den Börsen nicht für Zukäufe genutzt. Gerade in den USA hat er keine attraktiv bewerteten Unternehmen mehr gefunden.

Hieraus ergibt sich jedoch eine große Herausforderung, denn der Cash-Bestand bei Berkshire Hathaway ist auf mehr als 320 Milliarden Dollar angestiegen. Was hat Buffett vor mit dieser Summe? Das gilt vor allem auch als Herausforderung, weil Berkshire Hathaway keine Dividenden zahlt.

Insofern freuen sich die Aktionäre über den stabilen Kursanstieg der vergangenen Jahren, der sogar noch deutlich stärker war als der S&P 500 Index erfolgt ist - mit einem Zuwachs in den vergangenen fünf Jahren von 198 Prozent bei Berkshire Hathaway und von 100 Prozent beim großen US-Index.

Antworten gibt es schon bald direkt aus Omaha

Antworten auf die drängenden Fragen zur weiteren Entwicklung bei Berkshire Hathaway wird es an diesem Wochenende auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Omaha im US-Bundestaat Nebraska geben. Wie in den Vorjahren bin ich wieder vor Ort, um bei dieser spannenden Veranstaltung mit dabei zu sein.

Neben den weiteren Aussichten der Beteiligungsgesellschaft geht es bei der Hauptversammlung natürlich immer auch um die aktuellen Einschätzungen Buffets zu drängenden Fragen an den Kapitalmärkten. Sicherlich wird das Thema der US-Zölle bei der Fragerunde am Samstag einen größeren Teil einnehmen.

Klare politische Äußerungen wird es von Buffett wohl in diesem Jahr nicht geben. Das hat er bislang so gehalten, auch in der ersten Amtszeit von Trump. Schon damals tauchte das Thema Zölle auf, jedoch nicht mit der Dynamik wie aktuell. An der Börse hat Buffett einmal mehr die Nase vorn und straft die Kritiker ab, die ihm zuletzt vorwarfen einmal mehr einen wichtigen Trend nicht mitzumachen.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway präsentiere ich Ihnen schon in wenigen Tagen.