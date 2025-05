dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Den Weg zurück zu seinem Rekordhoch dürfte der Dax am Montag erst einmal langsamer angehen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,3 Prozent tiefer auf 23.026 Punkte. Im Mittelpunkt bleibt das Hoffen und Bangen, dass es bald Fortschritte in möglichen Zollabkommen mit den USA gibt. Der Start in den Mai war mit einer Fortsetzung der Rally, die den deutschen Leitindex wieder bis auf 400 Punkte an seine Bestmarke von 23.476 Punkten herangebracht hat, geglückt. Anleger gehen nun erst einmal dazu über, den nochmals kräftigen Anstieg um 2,6 Prozent vom vergangenen Freitag zu verwalten. Die angelaufene Berichtssaison dürfte erst im Laufe der Woche wieder neue Impulse setzen.

USA: - IM PLUS - Mit robusten Jobdaten im Rücken haben die US-Börsen am Freitag auf ihrem Erholungsweg nochmals einen großen Schritt getan. Hinzu kam als Kurstreiber, dass China seine Bereitschaft signalisiert hat, die Möglichkeit von Handelsgesprächen mit den USA zu prüfen. Gewisse Anzeichen diplomatischer Beziehungen trügen dazu bei, dass "die Narben des Zollschocks von Anfang April verheilen", sagte ein Marktbeobachter. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 1,39 Prozent höher bei 41.317,43 Punkten aus dem Handel. Die Kurskapriolen von Anfang April, als US-Präsident Donald Trump den Märkten einen Zollschock verpasste, sind damit fast wieder aufgeholt. Das Kursbarometer der Wall Street verbuchte den neunten Gewinntag in Folge und fuhr ein drei Prozent großes Wochenplus ein. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,47 Prozent auf 5.686,67 Zähler. Obwohl die Quartalsberichte von Apple und Amazon nicht überzeugen konnten, kam der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 mit 20.102,61 Punkten auf ein Plus von 1,60 Prozent. Er schloss erstmals seit Ende März wieder über der Marke von 20.000 Punkten.

ASIEN: - FEIERTAGSBEDINGT TEILS KEIN HANDEL - An den Börsen Japans, Chinas und Südkoreas wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt. In Australien gab es Verluste.

DAX 23086,65 2,62% XDAX 23111,87 2,06% EuroSTOXX 50 5285,19 2,42% Stoxx50 4479,12 1,86% DJIA 41317,43 1,39% S&P 500 5686,67 1,47% NASDAQ 100 20102,61 1,60%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 130,91 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1340 0,33% USD/Yen 144,14 -0,57% Euro/Yen 163,47 -0,25%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 94.430 0,12

ROHÖL:

Brent 59,06 -2,23 USD WTI 55,97 -1,53 USD

/mis