Original-Research: PAL Next AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Verkaufen)

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PAL Next AG Unternehmen: PAL Next AG ISIN: DE000A12UPJ7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Verkaufen) seit: 05.05.2025 Kursziel: 1,20 EUR (zuvor: 1,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Jahreszahlen im Rahmen - Fokus auf KI-Formate gewinnt an Kontur Der am 30.04. veröffentlichte Geschäftsbericht 2024 bestätigt das bereits zum Halbjahr skizzierte Bild: 2024 war ein reines Produktionsjahr, das von niedrigen Erlösen, aber operativen Fortschritten geprägt war. Die Gesellschaft hat die eigenen Zielsetzungen erfüllt und gleichzeitig den strukturellen Wandel zu einem hybriden KI- und Produktionsstudio vorangetrieben. Umsatz und EBIT planmäßig niedrig - Ergebnis besser als erwartet: Die Umsatzerlöse lagen mit 4,2 Mio. EUR am oberen Ende der Prognose (3,0-4,5 Mio. EUR), was v. a. auf eine Teilrealisierung des Projekts DER TIGER zurückzuführen ist. Trotz des massiven Rückgangs gegenüber dem Vorjahr (2023: 35,4 Mio. EUR) konnte das EBIT mit -3,3 Mio. EUR (2023: -3,6 Mio. EUR) leicht verbessert werden. Positiv zu werten ist der Rückgang des Personal- und Materialaufwands infolge der 2023 eingeleiteten Restrukturierung. Die Bilanzsumme stieg durch laufende Produktionen deutlich auf 72,3 Mio. EUR; die Liquidität wurde durch hohe erhaltene Anzahlungen auf über 44 Mio. EUR ausgebaut. Die Eigenkapitalquote sank erwartungsgemäß vorübergehend auf -1,1%, soll aber durch die Umwandlung von ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im Laufe von 2025 wieder in den positiven Bereich geführt werden. KI-Strategie mit ersten Proof Points - Monetarisierung steht bevor: Mit der Veröffentlichung von SPACE VETS hat Storybook Studios im zweiten Halbjahr einen ersten praktischen Anwendungsfall für KI-gestützte Animationsproduktion geliefert. Die nahezu vollständig KI-generierte Animationsserie wurde laut Unternehmensangaben innerhalb von 60 Tagen fertiggestellt - ein Bruchteil konventioneller Produktionszeiten. Darüber hinaus wurde Anfang 2025 mit PREVIOUSLY ON ein weiteres KI-basiertes Format vorgestellt, das auf Short-Form-Plattformen wie TikTok und Instagram abzielt. Auch wenn belastbare Umsatzbeiträge aus diesen neuen Formaten noch ausstehen, dokumentieren sie die Ambition, PAL Next als First Mover in einem entstehenden Marktsegment zu etablieren. Guidance 2025 zeigt Dynamik - Break-even realistisch erreichbar Die Unternehmensführung erwartet für 2025 Erlöse zwischen 21 und 23 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen -0,3 und +0,2 Mio. EUR, getrieben durch den Abschluss und die Auswertung mehrerer Großprojekte (DAS LEBEN DER WÜNSCHE, NO HIT WONDER, ASBEST 2). Die auf Break-even ausgerichtete Guidance erscheint angesichts des frühen Monetarisierungsstadiums der KI-Inhalte nachvollziehbar und unterstreicht zugleich das noch unausgeschöpfte Potenzial, das es in den Folgejahren zu heben gilt. Fazit: PAL Next hat 2024 wie angekündigt die Grundlagen für eine signifikante operative Skalierung gelegt. Die strategische Umpositionierung - auch formal durch die Umfirmierung von der PANTAFLIX auf die PAL Next AG sichtbar - ist abgeschlossen. Die Unternehmensstory wird zunehmend von der KI-Strategie getragen, deren operative Umsetzung 2025ff stärker in den Vordergrund rückt. Entscheidend wird sein, inwieweit sich die neuen Formate kommerzialisieren lassen und planbare Cashflows ermöglichen. Noch ist die Visibilität dahingehend begrenzt. Auf dem jetzigen Kursniveau erscheinen uns Chancen und Risiken gleichmäßig verteilt, so dass wir unser Votum auf 'Halten' bei einem Kursziel von 1,20 EUR ändern. 