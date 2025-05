Xlife Sciences AG bestätigt im Valuation Report 2024 nachhaltige Wertentwicklung und strategische Skalierung des Portfolios

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Zürich, 5. Mai 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences»; SIX: XLS) hat heute ihren Valuation Report 2024 veröffentlicht, in dem das Projektportfolio des Unternehmens zum Stichtag 31. Dezember 2024 bewertet wird.

Die unabhängige Beratungsgesellschaft CYLAD Consulting führte die Bewertung durch, die 16 Projektgesellschaften innerhalb des Gesamtportfolios von Xlife Sciences umfasst1. CYLAD Consulting stützte sich dabei auf Finanzprognosen und strategische Pläne, ergänzt durch Standortbesuche und Gespräche mit dem Management der jeweiligen Projektgesellschaft. Zum Einsatz kam das in der Life-Sciences-Branche weit verbreitete Verfahren des risikoadjustierten Kapitalwerts (rNPV). Wesentliche Bewertungsparameter waren die Kapitalkosten sowie entwicklungsphasenspezifische Projektrisiken.

Der Valuation Report 2024 veranschlagt den Portfoliowert der Projektgesellschaften von Xlife Sciences auf eine Spanne zwischen CHF 617,4 Millionen und CHF 754,7 Millionen - im Vergleich zu CHF 611,7 Millionen bis CHF 747,8 Millionen im Vorjahr.

Die fünf größten Projektgesellschaften - alytas therapeutics GmbH, VERAXA Biotech AG, inflamed pharma GmbH, Inventum Genetics GmbH und FUSE-AI GmbH - machen 88 Prozent des Gesamtportfoliowerts aus.

Das Segment «Technologieplattformen» stellt mit 50 Prozent den größten Anteil am Portfolio dar, gefolgt vom Segment «Biotechnologie/Therapien» mit 38 Prozent.

76 Prozent des Portfoliowerts entfallen auf Projekte in der Phase des «Proof of Concept», während 12 Prozent des Portfolios bereits im Markt operativ tätig sind.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentiert: «Der Valuation Report 2024 bestätigt erneut das große Potenzial unseres Portfolios. Unser Ansatz, innovative Projekte führender akademischer Institutionen systematisch zur Marktreife zu führen, generiert weiterhin signifikanten Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Dabei setzen wir auf eine stringente strategische Projektentwicklung und eine gezielte internationale Expansion, untermauert durch Verpartnerungen, wie zuletzt im Zusammenhang mit den Plänen rund um die VERAXA Biotech AG.»

Im Anschluss der beabsichtigten Kapitalmarkttransaktion der FUSE-AI GmbH und dem damit verbundenen Angebot von Pineapple Power Corporation PLC, die Gesellschaft bei einer zu erwartenden Bewertung von EUR 80-90 Millionen zu übernehmen und somit an die Börse (LSE, UK) zu führen, wurden weitere eingegangene Angebote und Möglichkeiten sorgfältig geprüft. Die Unternehmung hat sich in enger Abstimmung mit der Xlife Sciences AG und weiterer strategischen Partnern dazu entschieden, einen möglichen Börsengang in Anlehnung an den heutigen Bewertungsreport (EUR 100-115 Millionen) und in Absprache mit strategischen Co-Investoren auf den noch attraktiveren Markt in USA auszurichten. Hierbei soll ein noch breiterer Markteintritt, eine schnellere Skalierung und der Zugang zum benötigten Wachstumskapital erreicht werden.

Der vollständige Valuation Report 2024 steht zum Download bereit unter:

https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen (Rubrik «Finanzberichte»)

1Nicht bewertet wurden die acht Projektgesellschaften Firstgene Therapeutics GmbH, XRNA Biotech GmbH, xprot GmbH, novaxomx GmbH, Novum Technologie GmbH, Xsight Optics GmbH, QUADIRA BIOSCIENCES AG sowie 4D Lifetec AG.

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über CYLAD Consulting



CYLAD Consulting ist eine internationale, unabhängige Management- und Strategieberatung, die private und öffentliche Unternehmen sowie weitere Kunden bei Herausforderungen in den Bereichen Wachstum, Transformation und Leistungssteigerung unterstützt. Gegründet im Jahr 2007, beschäftigt CYLAD rund 130 Fachkräfte und 17 Partner an Standorten in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Australien und Kanada. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise insbesondere in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Maschinenbau, Pharma/Med- & Biotechnologie, Energie und Elektronik. Darüber hinaus bietet CYLAD auch Interim-Management-Dienstleistungen in verschiedenen Kompetenzbereichen an. Als eine der besten Unternehmensberatungen – unter anderem ausgezeichnet von Forbes und Statista – verbindet CYLAD strategische Weitsicht mit umfassender Erfahrung in allgemeiner Unternehmensberatung und operativer Exzellenz. Weitere Informationen unter https://www.cylad.com

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

