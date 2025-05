DAX-FLASH: Gebremster Auftakt in Rekordnähe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Rekord in Sichtweite dürfte dem Dax am Dienstag zunächst keine weitere Annäherung an seine Bestmarke von 23.476 Punkten gelingen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,15 Prozent tiefer auf 23.010 Punkte. Anleger warten weiter auf erste Erfolgsmeldungen bei den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. In New York hatte der Leitindex Dow Jones Industrial seine neuntägige Gewinnstrecke unterbrochen. Auch der Dax hat mittlerweile eine so lange Gewinnserie hinter sich.

Die Commerzbank schreibt am Morgen nach einer Szenario-Analyse, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass Trump seinem Ruf als "Dealmaker" letztlich gerecht wird. "Entsprechend sollten sich deutliche Rücksetzer bei Risikovermögenswerten als Investitionschance entpuppen", heißt es am Dienstag in ihrer Empfehlung. Auch in diesem Szenario gebe es aber noch umfassende Restrisiken hinsichtlich der Robustheit der US-Konjunktur.

Neben Trumps Zollpolitik rückt am Dienstag aber auch die Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler in den Mittelpunkt. Sein umfangreiches Investitionspaket gilt als wichtiger Treiber dafür, dass beim Dax in diesen Tagen überhaupt wieder Rekorde möglich sind. Außerdem kommt die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren, unter anderem mit den Zahlen der Dax-Konzerne Zalando , FMC , Continental und MTU . Die Reihe wird ergänzt durch viele Resultate aus der zweiten und dritten Börsenreihe./tih/stk