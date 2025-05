dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Dank Einsparungen: Dialysepezialist FMC überrascht zum Jahresstart

BAD HOMBURG - Sein Sparprogramm hat dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) zum Jahresstart überraschend viel Gewinn beschert. Konzernchefin Helen Giza sieht sich auf Kurs zu ihren Jahreszielen. "Wir erwarten auch weiterhin im Laufe des Jahres operative und finanzielle Verbesserungen in beiden Segmenten, die sich in einem deutlichen Ergebnis- und Margenwachstum niederschlagen werden", sagte die Managerin laut einer Mitteilung vom Dienstag in Bad Homburg. An der Börse legte die Aktie zuletzt auf den vorderen Dax-Plätzen um mehr als fünf Prozent zu.

ROUNDUP: Teamviewer bestätigt Jahresziele trotz schwierigen Umfelds - Kursrutsch

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer behält nach einem Umsatzzuwachs im ersten Quartal seinen Jahresausblick bei. "Wir verzeichnen eine anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lösungen - trotz des sehr volatilen globalen Marktumfelds", sagte Teamviewer-Chef Oliver Steil am Dienstag laut Mitteilung. Umsatz, Ergebnis und Gewinn unter dem Strich legten zu. Die Anleger nahmen nach einem jüngst guten Lauf der Aktie aber erst einmal Gewinne mit. Das im MDax notierte Papier fiel deutlich.

ROUNDUP: MTU plant Ausweichmanöver für US-Zölle - Anleger nehmen Gewinne mit

MÜNCHEN - Der Triebwerkshersteller MTU rüstet sich nach einem erfolgreichen ersten Quartal gegen die drohenden Zölle auf Flugzeugteile. Diese könnten das Unternehmen einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten, wie Vorstandschef Lars Wagner bei der Vorlage der Geschäftszahlen sagte. MTU stellt für dieses Jahr vor Sondereffekten nach wie vor einen Gewinnanstieg um etwa 15 Prozent in Aussicht. Doch die möglichen Auswirkungen des Zollkonflikts mit den USA sind darin nicht eingerechnet.

ROUNDUP: Redcare Pharmacy wie erwartet wieder profitabel - Aktie im Minus

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) ist trotz der Investitionen in das Wachstum mit dem E-Rezept in Deutschland profitabel ins laufende Jahr gestartet. Anders als im vierten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen in den ersten drei Monaten einen operativen Gewinn. Das kam allerdings für Experten nicht überraschend. An der Börse rutschte die im MDax notierte Aktie nach den Nachrichten ab und verlor am Vormittag bis zu neun Prozent auf knapp 122 Euro ab.

ROUNDUP: Hugo Boss schneidet trotz Rückgängen besser ab als erwartet

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss hat im ersten Quartal das zunehmend unsichere Konsumumfeld zu spüren bekommen. So belastete die anhaltend schwache Verbraucherstimmung in China, und auch in den USA zeigte sich eine verhaltene Nachfrage sowohl lokaler Konsumenten als auch internationaler Touristen. So sank der Umsatz um zwei Prozent auf 999 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mitteilte.

ROUNDUP: Conti verbessert Geschäfte in der Autozulieferung - Aktie zieht an

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal trotz der mauen Branchenlage besser abgeschnitten. Vor allem in der Autozulieferung, die abgespaltet wird, entwickelten sich die Geschäfte deutlich günstiger. Dazu trugen auch Sonderregeln in der Buchhaltung bei. Aber auch bereinigt um diesen Effekt lief es beim Dax -Konzern besser als gedacht. Vor allem die Kostensenkungen durch den Stellenabbau wirkten sich dabei aus. Für die Branche wird Conti hingegen vorsichtiger und die möglichen Belastungen aus US-Zöllen kann das Unternehmen weiter nicht konkret abschätzen. Die Conti-Aktie stieg aber.

ROUNDUP: Autokrise belastet Chipkonzern Elmos - Aktie sackt ab

LEVERKUSEN - Das Chipunternehmen Elmos hat Anfang 2025 einen überraschend starken Geschäftseinbruch erlebt. Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um gut 7 Prozent auf knapp 127 Millionen Euro zurück, wie die Gesellschaft am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Der operative Gewinn und der Überschuss brachen sogar um fast ein Viertel ein. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

ROUNDUP: Kontron bestätigt Gewinnziel - Infrastruktur-Digitalisierung im Fokus

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron profitiert weiterhin vom starken Wachstum des Internets der Dinge (IoT) sowie von KI-Anwendungen. Dabei zahlt sich die in den vergangenen Jahren eingeleitete Ausrichtung auf margenstärkere Geschäft in diesen Bereichen zunehmend aus. Insbesondere der Gewinn stieg im ersten Quartal deutlich. Die Jahresziele bestätigte Kontron-Chef Hannes Niederhauser. An der Börse griffen die Anleger zu.

ROUNDUP: Schwacher Jahresstart für Norma - Aktie gibt deutlich nach

MAINTAL - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group ringt weiter mit der schwachen Branchenentwicklung. Der Umsatz und das operative Ergebnis gingen zum Jahresstart deutlich zurück, und unter dem Strich stand ein Verlust. Experten hatten mit dieser Entwicklung zwar gerechnet und das Management bestätigte außerdem seine Prognose für das laufende Jahr; an der Börse aber sorgten die Zahlen des im SDax gelisteten Unternehmens und die bestätigten Ziele für deutliche Kursverluste.

ROUNDUP: Zalando startet positiv und lockt mehr Kunden an - Aktie fällt

BERLIN - Der Online-Händler Zalando ist trotz eines unsicheren Konsumumfeldes mit deutlichen Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von einem guten Saisonschlussverkauf, einem positiven Start in die Frühjahrs-/Sommersaison sowie seinem Bonusprogramm. Die Zahl der aktiven Kunden habe einen neuen Höchststand erreicht, teilte Zalando am Dienstag in Berlin mit.

ROUNDUP: Großküchen-Ausrüster Rational wächst schwächer als gedacht - Kursrutsch

LANDSBERG AM LECH - Der Großküchen-Ausrüster Rational ist überraschend schwach ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal wuchsen Umsatz und Gewinn nicht so stark wie von Analysten geschätzt. Doch Finanzchef Jörg Walter hält an seinen Zielen für 2025 fest. So stellte er Zuwächse in den kommenden Quartalen und zudem ein starkes Geschäft zum Jahresende in Aussicht - trotz der Unsicherheit durch die Zollpolitik der USA. Für die Rational-Aktie ging es am Dienstag aber kräftig abwärts.

Sportwagenbauer Ferrari startet mit Zuwächsen - Aktie knapp im Minus

MARANELLO - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat zum Jahresstart trotz nur geringer Verkaufssteigerungen deutlich mehr verdient. Der Umsatz zog um 13 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro an, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Dabei waren die Verkäufe nur um rund ein Prozent auf 3.593 Autos gestiegen. Ferrari-Chef Benedetto Vigna führte das auf neue Automodelle sowie mehr Sonderausstattungen zurück. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog das Ergebnis um 15 Prozent auf 693 Millionen Euro an. Analysten hatten das im Schnitt in etwa erwartet. Unter dem Strich stieg das Nettoergebnis um 17 Prozent auf 412 Millionen Euro. Die Aktie notierte in Mailand nach der Mitteilung 0,6 Prozent im Minus. Zuvor hatte sie noch etwas stärker verloren.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Immobilien-Marktplatzbetreiber Scout24 legt stärker zu als erwartet -ROUNDUP: Evotec startet mit Umsatzrückgang ins Jahr - Aktie verliert deutlich -Schweizer Bank UBS zahlt in den USA Millionenstrafe -EU-Parlament will Klimaregeln für Autobauer lockern -Lufthansa-Chef verteidigt Sparkurs mit neuen Flugbetrieben -ROUNDUP: E-Auto-Boom durch Rabatte und Steuervorteile -Berliner KI-Start-up Parloa erzielt Milliarden-Bewertung -Windkraftanlagenbauer Vestas startet mit Umsatzsprung und Gewinn ins Jahr -ChatGPT-Firma schraubt Pläne für Umbau zurück -Intesa Sanpaolo steigert Gewinn überraschend stark - Aktie im Minus -ROUNDUP/Ford: Belastung von 1,5 Milliarden Dollar durch Trumps Zölle -Medizintechnik-Konzern Philips senkt Margenprognose wegen US-Zollpolitik -Mattel plant nach Trump-Zöllen Preiserhöhungen in den USA -Weniger Personalkosten: Heidelberger Druck will profitabler werden -Commerzbank-Betriebsrat: Gespräche zu Jobabbau vor Abschluss -Internationale Konflikte und Trump beschäftigen Schifffahrt -'Bild': Borussia Dortmund fällt Vertrags-Entscheidungen bei vier Stars -ChatGPT-Produktchef Turley legt Handy am Wochenende weg -Bahnnetz: Nur rund 20 Kilometer neue Oberleitungen 2024 -Bundesbürger kaufen deutlich mehr Fairtrade-Produkte

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha