Eurozone: Erzeugerpreise fallen stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im März etwas stärker als erwartet gefallen. Die Preise sanken im Monatsvergleich um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1,4 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Preise um 0,2 Prozent gefallen.

Vor allem die deutlich gefallen Energiepreise dämpften die Preisentwicklung.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erzeugerpreise um 1,9 Prozent. Volkswirte hatten mit 2,5 Prozent gerechnet.

Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die EZB hatte zuletzt ihre Zinsen weiter gesenkt./jsl/la