Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1673 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1673 (Freitag: 1,1688) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8566 (0,8555) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86210 (0,86220) britische Pfund, 172,27 (171,81) japanische Yen und 0,9423 (0,9418) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Eurokurs zu Wochenbeginn stabil - Nächster Ukraine-Gipfel im Fokusheute, 09:33 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro gerät nach US-Erzeugerpreisdaten unter Druck14. Aug. · dpa-AFX
Devisen: Euro nach US-Erzeugerpreisdaten unter Druck14. Aug. · dpa-AFX