FMC legt dank Sparkurs kräftig zu

Frankfurt (Reuters) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care ist dank Einsparungen mit einem kräftigen Ergebnisplus ins Jahr gestartet.

Der bereinigte operative Gewinn stieg im ersten Quartal um 13 Prozent auf 457 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur mit 446 Millionen Euro gerechnet. Der Konzernumsatz legte um drei Prozent auf 4,88 Milliarden Euro zu, währungsbereinigt ein Plus von einem Prozent. Gegenwind kam zwar von einer schweren Grippesaison in den USA, weshalb die Zahl der Dialysebehandlungen dort auf Vorjahresniveau lag. Das Unternehmen rechnet im Gesamtjahr aber weiter mit einem Anstieg der Behandlungen in seinem wichtigsten Markt von über 0,5 Prozent, wie FMC-Chefin Helen Giza bekräftigte.

Für 2025 bestätigte FMC seine Ziele: Der Umsatz soll währungsbereinigt im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen, das bereinigte operative Ergebnis im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozentbereich zulegen.

