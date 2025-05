IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potashs Bohrung BA-001-EXT durchteuft bedeutende Kalivorkommen auf dem Kaliprojekt Banio in Gabun

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potashs Bohrung BA-001-EXT durchteuft bedeutende Kalivorkommen auf dem Kaliprojekt Banio in Gabun

6. Mai 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Bohrung BA-001-EXT im North Target seines Kaliprojekts Banio in Gabun abgeschlossen hat. Die Bohrung BA-001-EXT wurde ursprünglich im Jahr 2017 niedergebracht und vorzeitig in einer Zone mit weicher Sedimentverformung oder Rutschungszone, die reich an Carnallitit ist, in einer Tiefe von ca. 364 m eingestellt. Im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms von Millennial wurde BA-001-EXT auf eine Tiefe von etwa 678 m erweitert und durchteufte zahlreiche Carnallitit-Flöze innerhalb von etwa 290 m mit abwechselnden Carnallitit- und Halit-Lagen in einer Tiefe von 364 m bis 657 m.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, erklärte: Millennial ist sehr erfreut, mit der Bohrung BA-001-EXT einen robusten Abschnitt mit einer Wechsellagerung von Carnallitit und Halit durchteuft zu haben. Zahlreiche mächtige Kaliflöze in Carnallititform wurden in der Verlängerung von BA-001 durchteuft, und insgesamt übertrafen die mehr als 250 m mächtigen Carnallitit- und Halit-Wechsellagen unsere Erwartungen. Wir freuen uns auf den Abschluss der Protokollierungs- und Probenentnahmearbeiten in den Kalihorizonten und auf die Analyseergebnisse. Die Erweiterung der Bohrung BA-001 und das Niederbringen einer neuen Bohrung BA-004 könnten die Kaliressourcen des Projekts erheblich steigern. Nach Abschluss der Bohrungen wird eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung erwartet, die die Grundlage für eine Machbarkeitsstudie bilden wird, die in den kommenden Monaten beginnen soll.

Die Bohrung BA-001 wurde ursprünglich im Jahr 2017 bis zu einer Tiefe von 364 m niedergebracht, wo massiver Carnallitit durchteuft wurde, jedoch mit variablen Schichtungsorientierungen, die ursprünglich als Verwerfungszone interpretiert wurden. Das geologische Modell von MLP, das auf umfangreichen Erfahrungen im Gabun-Kongo-Becken basiert, erkannte diese Variabilität in der Schichtung als Verformung von Weichsedimenten, die nur auf die oberen Evaporitzyklen im Becken beschränkt ist. Die Bohrung BA-001 wurde erneut aufgenommen und bis zu einer Tiefe von 678 m fortgesetzt, nachdem zwischen ca. 364 m und 657 m zahlreiche Evaporitzyklen und Carnallitit-Flöze durchteuft wurden (siehe Kernfotos 1 und 2 unten). Die detaillierte Kernprotokollierung und die endgültige Interpretation der Evaporitzyklen sowie die Identifizierung der Flöze sind noch im Gange. Darüber hinaus werden die Kernvorbereitung und die Probenahme in den nächsten Wochen abgeschlossen und die Proben zur Analyse an den Saskatchewan Research Council geschickt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79474/MLP_050625_DE.001.jpeg

Foto 1: Roter, karnallitreicher Kern aus BA_001-EXT mit wechsellagernden knolligen Karnallit- und Halit-Lagen mit Merkmalen einer Verformung des weichen Sediments in einer Tiefe von ca. 503 m bis 508 m.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79474/MLP_050625_DE.002.jpeg

Foto 2: Roter, karnallitreicher Kern aus BA-001-EXT mit massivem, knolligem Carnallit und geschichtetem Halit in einer Tiefe von ca. 653 m bis 656 m.

Nach Abschluss von BA-001-EXT wird die Bohranlage 3,7 km nach Osten zur Bohrung BA-004 verlegt, die konzipiert wurde, die laterale Ausdehnung der Kalihorizonte in einem noch nicht untersuchten Gebiet zu evaluieren, in dem seismische Untersuchungen die Kontinuität der Kalihorizonte unterstützen. Das geologische Modell des Unternehmens deutet darauf hin, dass die Salzsequenz in einer Tiefe von etwa 250 m bis 650 m durchteuft werden sollte und möglicherweise die Evaporitzyklen II bis VIII beherbergt, die zahlreiche Kaliumhorizonte in Form von Carnallitit enthalten.

Die Zielsetzungen des Phase-2-Programms bestehen darin, das Vorhandensein kalireicher Horizonte in der Tiefe und seitlich zu bewerten, um zusätzliche Daten für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu liefern. Die Identifizierung zusätzlicher Kalihorizonte, die in Phase 2 beschrieben wurden, könnte die kombinierte Streichlänge der bekannten Mineralisierung auf 8.000 m erweitern und die Projektressourcen potenziell um beträchtliche Tonnagen erweitern, wobei die angedeutete MRE derzeit 657 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,9 % KCl und die vermutete MRE 1,159 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 16 % KCl betragen (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2024). In Verbindung mit der potenziellen Ressourcenerhöhung könnten die Daten aus diesen beiden Bohrungen eine Hochstufung einiger Ressourcen vom Status angedeutet auf nachgewiesen und möglicherweise eine Umwandlung der vermuteten Tonnage in den Status angedeutet ermöglichen.

Das Bohrprogramm der Phase 2 wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein, woraufhin eine überarbeitete Mineralressourcenschätzung folgen soll.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo, Director des Unternehmens, der als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 qualifiziert ist, geprüft und genehmigt.

MILLENNIAL POTASH CORP.

Farhad Abasov

Chair of the Board of Directors

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

