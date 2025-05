IRW-News: Ynvisible Interactive Inc. : Ynvisible beliefert Weltmarktführer mit über 10.000 E-Paper-Wartungs-Trackern und sichert sich Folgeaufträge für 30.000 Einheiten

IRW-PRESS: Ynvisible Interactive Inc. : Ynvisible beliefert Weltmarktführer mit über 10.000 E-Paper-Wartungs-Trackern und sichert sich Folgeaufträge für 30.000 Einheiten

Vancouver, Kanada, 6. Mai 2025 / IRW-Press / Ynvisible Interactive Inc. (das Unternehmen oder Ynvisible) (TSX-V: YNV, FWB: 1XNA, OTCQB: YNVYF) freut sich bekannt zu geben, dass mehr als 10.000 E-Paper-Wartungs-Tracker erfolgreich an einen international führenden Hersteller von Druckluft-Kompressoren und Industrieanlagen ausgeliefert wurden. Dies ist ein wichtiger kommerzieller Meilenstein für Ynvisibles Übergang von der reinen Produktentwicklung zur kompletten Vermarktung von E-Paper-Lösungen. Folgebestellungen für zusätzlich 30.000 Einheiten sind bereits unter Dach und Fach, diese sollen noch vor Jahresende ausgeliefert werden.

Das Wichtigste in Kürze:

- Großserienauslieferung abgeschlossen: Über 10.000 Einheiten wurden erfolgreich an einen international tätigen Industriekunden ausgeliefert, 30.000 weitere Einheiten sind für 2025 bestellt.

- Potenzial für wiederkehrende Einnahmen: Alleine durch diese Anwendung und diesen Kunden ist mit jährlich wiederkehrenden Umsätzen von rund 500.000 zu rechnen.

- Rasche Vermarktung: In weniger als 12 Monaten wurde der Übergang vom Prototypen zur Vollproduktion im kommerziellen Maßstab vollzogen, was sowohl die Produktnachfrage als auch die Skalierbarkeit bestätigt.

- Nachfrage aus einem breiteren Marktumfeld: Ynvisible arbeitet mit einem zweiten Weltmarktführer für Industrieanlagen zusammen, um ein ähnliches E-Paper-Statusanzeigegerät zu entwickeln. Daran ist erkennbar, dass industrielle Anzeigelösungen von einem breiteren Marktumfeld nachgefragt werden.

Diese Fortschritte folgen auf den ersten Produktentwicklungs- und Kaufauftrag, über den im Jahr 2024 berichtet wurde. Ynvisible hat sich von seinen Prototypen im Frühstadium rasch zum Anbieter eines erfolgreichen, vollständig integrierten Produkts für den kommerziellen Einsatz entwickelt und damit sowohl den Wert seiner Technologie als auch die Stärke seiner operativen Kompetenz unter Beweis gestellt.

Jeder Wartungs-Tracker setzt sich zusammen aus den extrem stromsparenden, flexiblen E-Paper-Displays von Ynvisible samt der dazugehörigen Elektronik, Stromquelle und Gehäuse und wird als schlüsselfertige Komplettlösung für das programmierbare Wartungs-Tracking in Echtzeit geliefert.

Beste Aussichten auf wiederkehrende Umsätze und Marktexpansion

Die Folgeaufträge werden unterstützt von den kundenseitigen Prognosen, die einen potenziellen wiederkehrenden Jahresumsatz von rund 500.000 in Aussicht stellen. Dass Ynvisible in der Lage ist, ein vollständig integriertes Produkt in großem Umfang zu liefern, zeugt von der kommerziellen Reife des Unternehmens.

Zusätzlich zu diesem Meilenstein ist das Unternehmen derzeit mit einem zweiten globalen Hersteller von Industrieanlagen im Gespräch, dem ein ähnliches Statusanzeigesystem auf E-Paper-Basis geliefert werden soll. Dieser potenzielle Neuauftrag zeigt, dass sich Ynvisible im Industriesektor immer mehr zum führenden Anbieter von intelligenten, vernetzten Lösungen entwickelt.

Dieses Geschäft mit einem internationalen Branchenführer zeugt von der steigenden Nachfrage nach dünnen, flexiblen und energieeffizienten digitalen Trackern in den Hochwertmärkten, so Lúcia Gomes, Chief Operating Officer von Ynvisible. Aus unserer Sicht besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die E-Paper-Technologie in verschiedenen Sektoren herkömmliche Analoglösungen langfristig ersetzen wird. Der Erfolg, den wir hier verbuchen können, spricht ganz klar für unsere kommerzielle Strategie und die technische Umsetzung.

Obwohl Vertraulichkeitsvereinbarungen die Offenlegung der Identität des Kunden einschränken, unterstreicht der strategische Charakter dieser Zusammenarbeit Ynvisibles Glaubwürdigkeit und Kompetenz als zuverlässiger Anbieter von gedruckten Elektroniklösungen in Industriequalität.

Über Ynvisible

Ynvisible revolutioniert die Branche der kostengünstigen und extrem stromsparenden Displays dank neuester Entwicklungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Elektronik und dem Rolle-zu-Rolle-(R2R)-Druckverfahren. Die gedruckten E-Paper-Displays von Ynvisible eignen sich perfekt für energiesparende und kostensensitive Anwendungen wie digitale Beschilderungen, intelligente Überwachungsetiketten für Lieferketten und Logistik, visuelle Indikatoren für Medizin und Diagnostik oder auch Etiketten und Beschilderungen im Einzelhandel. Ynvisible verfügt über die nötige Erfahrung, das Know-how und auch die Immaterialgüterrechte an elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen und bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, ein vielfältiges Leistungs-, Technologie- und Produktangebot. Nähere Informationen zu Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ramin Heydarpour

CEO und Executive Chairman

Ynvisible Interactive Inc.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com

Public Relations

pr@ynvisible.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79479

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79479&tr=1

