dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.05.2025 - 15.15 Uhr

MÜNCHEN - BMW hat einen schwierigen Start ins neue Jahr erwischt. Vor allem das schwache China-Geschäft verdarb den Münchnern die Zahlen, im weiteren Jahresverlauf dürften auch die US-Zölle noch stärker zu Buche schlagen, die sich auf die Resultate der ersten drei Monate noch kaum ausgewirkt haben. Dennoch hält BMW an seiner Prognose fest und steht im Vergleich zur Konkurrenz, die teils deutlich stärkere Einbrüche erlitt, relativ solide da.

TAUFKIRCHEN - Die Aufrüstung in Europa verschafft dem Radar-Spezialisten Hensoldt immer mehr Aufträge. Nach weiteren Bestellungen im ersten Quartal setzte Vorstandschef Oliver Dörre sein Ziel für das Jahr 2030 nach oben: Dann könne der Umsatz statt der bisher anvisierten 5 Milliarden sogar bis zu 6 Milliarden Euro erreichen, kündigte der Manager am Mittwoch in Taufkirchen bei München an. Ende März trieben Aufträge rund um den Kampfjet Eurofighter Hensoldts Auftragsbestand auf den Rekordwert von gut 6,9 Milliarden Euro hoch. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat nach einem überraschend starken Jahresauftakt die Gewinnprognose erhöht. In den ersten drei Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz viel stärker als von Experten erwartet. Zudem verdiente Auto1 operativ so viel wie noch nie. Dies teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Die zuletzt bereits gut gelaufene Aktie legte zu, konnte ihre kräftigen Anfangsgewinne aber nicht ganz halten.

BAGSVAERD - Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat wegen des gestiegenen Wettbewerbs rund um Diabetes- und Abnehmmedikamente in den USA seinen Jahresausblick gesenkt. Das Stoxx-50-Schwergewicht rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für 2025 auf Basis konstanter Wechselkurse nun mit einem Umsatzwachstum um 13 bis 21 Prozent statt 16 bis 24 Prozent. Der operative Gewinn dürfte um 16 bis 24 Prozent zulegen, bisher standen hier plus 19 bis 27 Prozent im Plan. Die Novo-Nordisk-Führung betonte, gegen unrechtmäßige Nachahmermedikamente in den USA vorzugehen. An der Börse ging es für die Papiere nach oben.

ZAANDAM - Der Zollkonflikt der USA mit vielen anderen Ländern sowie hohe Eierpreise halten den Supermarktbetreiber Ahold Delhaize in Atem. Bei einem deutlichen Umsatzanstieg im ersten Quartal ging die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge im Tagesgeschäft etwas zurück, wie das stark in den USA vertretene Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Zaandam mitteilte. Insgesamt stieg der Gewinn jedoch, und Konzernchef Frans Muller hält an seiner Prognose für das laufende Jahr fest. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

BAD HOMBURG - Der Krankenhaus- und Arzneimittelkonzern Fresenius bleibt weiter im Aufwind. Dank seines Sparprogramms und dem guten Lauf der Generikatochter Kabi konnte das Dax-Unternehmen zum Jahresstart das wiederholte Mal in Folge sein Ergebnis überraschend stark steigern. Auch das spanische Klinikgeschäft trug dazu bei. Konzernchef Michael Sen, der Fresenius seit Oktober 2022 führt und den Konzern bisher erfolgreich umkrempelt, zeigte sich zufrieden: "Wir sind mit einer hervorragenden Geschäftsentwicklung in das Jahr 2025 gestartet und bestätigen den Ausblick für das Gesamtjahr", sagte er laut Mitteilung vom Mittwoch in Bad Homburg.

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) stärker gewachsen als erwartet. Auch bei den Ergebnissen legte die Siemens-Tochter deutlich zu, so wirken sich die Einsparungen aus der Restrukturierung der Labordiagnostik weiter positiv aus. Die US-Zollpolitik lässt das Unternehmen jedoch für den Ergebnisausblick vorsichtiger werden - hier senkte der Philips-Konkurrent das untere Ende der Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie.

DÜSSELDORF - Höhere Stahlpreise insbesondere in den USA stimmen den Stahlhändler Klöckner & Co (Klöco) zuversichtlich für das laufende zweite Quartal. Vorstandschef Guido Kerkhoff rechnet mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 60 bis 90 Millionen Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Das wäre eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vor- und dem Vorjahresquartal. In den ersten drei Monaten schnitt Klöco wie erwartet ab, das operative Ergebnis landete mit 42 Millionen Euro wie avisiert auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Anleger nahmen nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie Gewinne mit.

BOCHUM - Bei Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern Vonovia gibt es nach der Rückkehr zum Wachstum überraschend einen Chefwechsel: Der seit 2023 amtierende Unternehmenschef Rolf Buch verlässt den unter seiner Regie groß gewordenen Branchenführer zum Jahresende. Nachfolger wird der ehemalige SAP-Manager und derzeitige Vodafone-Finanzchef Luka Mucic, wie der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. "Vonovia war mehr als eine Dekade mein berufliches Zuhause, das ich nun zum Jahresende verlassen werde", sagte Buch. Die Vonovia-Aktie gab am Mittwochvormittag nach.

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat die Schwäche der Autoindustrie in den ersten drei Monaten zu spüren bekommen. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Vor allem in Europa und China lief es schlechter. Die Prognose bestätigte Vorstandschef Klaus Rosenfeld trotz erhöhter Unsicherheit um die US-Zölle, die auf der Branche lasten. Die Anleger waren erleichtert, die Aktie stieg.

BURBANK - Der Unterhaltungsriese Disney trotzt dank des Geschäfts mit Freizeitparks und Streaming der Unsicherheit nach Donald Trumps Zoll-Rundumschlag. Während viele US-Unternehmen ihre Prognosen für dieses Jahr zurückziehen, übertraf Disney mit seinem Ausblick die Erwartungen der Analysten. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als fünf Prozent.

JENA - Carl Zeiss Meditec steht überraschend ein Führungswechsel bevor. Der seit Anfang 2022 amtierende Konzernchef Martin Weber scheidet auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Unternehmen aus, teilte der auf Augenheilkunde spezialisierte Linsen- und Medizintechnikkonzern am Mittwoch in Jena mit. Ein Nachfolger ist bereits gefunden und kommt aus den eigenen Reihen: Weber werde sein Amt zum 31. Mai an Maximilian Foerst übergeben, der derzeit das China-Geschäft des Konzerns leitet, hieß es.

