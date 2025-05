EQS-News: HENSOLDT verzeichnet starkes erstes Quartal 2025 mit Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HENSOLDT verzeichnet starkes erstes Quartal 2025 mit Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz



07.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HENSOLDT

verzeichnet starkes erstes Quartal 2025 mit Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz

Auftragseingang steigt im Jahresvergleich um 6 % auf 701 Mio. EUR

Auftragsbestand erreicht neues Rekordniveau von 6.929 Mio. EUR

Umsatz wächst auf 395 Mio. EUR (Vorjahr: 329 Mio. EUR)

Bereinigtes EBITDA bei 30 Mio. EUR (Vorjahr: 33 Mio. EUR)

Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erfolgreich abgeschlossen

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 in allen Kennzahlen bestätigt

Taufkirchen, 7. Mai 2025

– Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) ist mit einem starken Ergebnis in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und bleibt auf Wachstumskurs. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal einen Auftragseingang von 701 Mio. EUR und konnte damit den Wert des Vorjahreszeitraums (665 Mio. EUR) nochmals übertreffen. HENSOLDT profitierte insbesondere von den Vertragserweiterungen für die Eurofighter Mk1-Radare sowie von Aufträgen im Rahmen des Eurofighter Halcon-Programms. Infolgedessen erreichte der Auftragsbestand abermals einen Rekordwert und beträgt nun 6.929 Mio. EUR. Das entspricht einem Plus von 4,3% gegenüber dem Jahresende 2024 und einer Steigerung von 18% gegenüber dem Vorjahr.

Der Umsatz betrug 395 Mio. EUR und konnte damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum (3M 2024: 329 Mio. EUR) deutlich gesteigert werden. Neben den zusätzlichen Umsatzerlösen aus den Geschäftsaktivitäten der ESG-Gruppe trug hierzu vor allem eine starke Umsatzentwicklung im Segment Optronics bei. Das bereinigte EBITDA lag mit einem Wert von 30 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahreswert (33 Mio. EUR).

Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: „Der weiterhin andauernde Krieg in der Ukraine und die Konfliktherde im Nahen und Mittleren Osten dominieren die geopolitische Agenda. Diese Entwicklungen sowie der erhöhte Druck der USA auf ihre NATO-Bündnispartner, die Verteidigungsausgaben weiter anzuheben, führen auch in Europa und Deutschland zu verstärkten Investitionen in militärische Fähigkeiten und technologische Souveränität. Bei HENSOLDT haben wir in den vergangenen Jahren gezielt in die Digitalisierung und Vernetzung unserer Produkte, die Absicherung unserer Lieferketten sowie in die Infrastruktur und unsere Standorte investiert. Damit verfügen wir heute über die Technologien, Lösungen und operativen Kapazitäten, um in den kommenden Beschaffungsprogrammen Deutschlands und der EU eine bedeutsame Rolle zu spielen und unsere bisherige Ambition von fünf Milliarden Euro Umsatz bis 2030 auf bis zu sechs Milliarden Euro anzuheben.“

Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, ordnet die Finanzergebnisse folgendermaßen ein: „In einem dynamischen politischen und wirtschaftlichen Umfeld hat sich unser operatives Geschäft in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 erneut sehr robust entwickelt. Beim Auftragseingang konnten wir den bereits sehr starken Vorjahreszeitraum noch einmal übertreffen und dadurch einen erneuten Rekord beim Auftragsbestand verzeichnen. Das gibt uns eine hervorragende Visibilität für die künftige Geschäftsentwicklung. Für das Geschäftsjahr 2025 bleiben wir deshalb optimistisch und bestätigen unseren Ausblick für alle relevanten Kennzahlen.“

Optronics Segment mit verbesserter Profitabilität

Im Segment Optronics konnte der Umsatz deutlich um 34% gesteigert werden. Die starke Umsatzentwicklung des europäischen Geschäfts setzte sich damit fort. Auch das bereinigte EBITDA konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum spürbar verbessert werden. Dies ist hauptsächlich auf ein höheres Produktionsvolumen sowie auf Fortschritte bei Effizienzmaßnahmen am südafrikanischen Standort zurückzuführen.

Das Segment Sensors verzeichnete sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Eine leichte Verringerung des bereinigten EBITDA resultiert insbesondere aus einer etwas geringeren Produktivität aufgrund der Inbetriebnahme eines neuen Logistikzentrums. Während sich dieser temporäre Verzögerungseffekt voraussichtlich im Laufe des Jahres ausgleichen wird, schafft das neue Logistikzentrum durch die Automatisierung von Lagerprozessen und integrierte Datenmanagementlösungen die Grundlage für Skalierbarkeit und zusätzliches Wachstum.

Neue Finanzierungsstruktur erfolgreich umgesetzt

Im April 2025 hat HENSOLDT die Neuausrichtung seiner Finanzierungsstruktur erfolgreich abgeschlossen und im Rahmen einer umfassenden Refinanzierung die bisherige Finanzierung durch eine unbesicherte, flexible Corporate-Finanzierungsstruktur ersetzt. Dabei konnten sämtliche Konditionen verbessert, die Kapitalstruktur optimiert und eine langfristig stabile Zinsbelastung sichergestellt werden. Damit hat das Unternehmen einen entscheidenden Schritt hin zu noch mehr finanzieller Unabhängigkeit und unternehmerischer Handlungsfreiheit gemacht.

Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2025 bestätigt

HENSOLDT rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und bestätigt seine Prognose für alle relevanten Kennzahlen. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 2.500 bis 2.600 Mio. EUR sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis von circa 1,2x. Die Profitabilität wird künftig als bereinigte EBITDA-Marge ausgewiesen und soll bei etwa 18% liegen. Die kontinuierlichen deutschen und europäischen Investitionen in Sicherheit und Verteidigung werden auch künftig zu einer hohen Nachfrage nach Produkten und Lösungen von HENSOLDT führen.

Kennzahlen

Die HENSOLDT-Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2025 ist auf der Investor Relations Website der HENSOLDT AG abrufbar. Die Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2025 werden am 31. Juli 2025 veröffentlicht. Die ordentliche Hauptversammlung der HENSOLDT AG findet am Dienstag, den 27. Mai 2025 in der Wappenhalle in München persönlich statt.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence. Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2024 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 9.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net

Pressekontakt:

Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M:

joachim.schranzhofer@hensoldt.net

07.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2131384 07.05.2025 CET/CEST