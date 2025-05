IONOS: Ein Aktien-Superbulle in Deutschland, der für digitale Souveränität sorgt!

IONOS betreibt DSGVO-konforme Rechenzentren in Europa und zählt über 6,19 Mio. Kunden – ein klarer Kontrast zu den US-Hyperscalern mit rund 70 % Marktanteil in Europa. Wegen der Sorgen um digitale Erpressbarkeit sollte IONOS Marktanteil steigen. Das Unternehmen wächst stabil um rund 10 % pro Jahr, 80 % der Umsätze sind wiederkehrend. Die neue Bundesregierung dürfte für die staatliche Digitalisierung auch verstärkt auf IONOS setzen. Trotz Allzeithoch ist die Aktie mit einem KGV von 16 deutlich günstiger bewertet als Wettbewerber wie GoDaddy oder WIX.

Die IONOS-Lösungen reduzieren die digitale Erpressbarkeit der Unternehmen

Mit der bekannten US-Zollpolitik aus den letzten Wochen ist das Vertrauen in die USA als „Partner“ geschwunden. Das wirkt sich zunehmend auch auf den digitalen Bereich aus, welchen US-amerikanische Hyperscaler wie Azure, Google Cloud und AWS dominieren – und das auch in Europa, wo deren Marktanteil nach Schätzungen bei gut 70 % liegen soll. Anbieter wie OVH Cloud oder IONOS erreichen maximal 2 %. Das Kräfteverhältnis dürfte sich jedoch verschieben. Unternehmen werden kritischer gegenüber der Datenlagerung bei US-Konzernen. Bei IONOS können sie sicher sein, dass ihre Daten in 100 % DSGVO-konformen Rechenzentren lagern, mit höchsten Standards bei Datensicherheit und -schutz. IONOS sieht sich als das digitale Herz des Mittelstands, wenn es um die Realisierung von Webpräsenzen per KI-Baukasten, die Bereitstellung von Open Source KI-Modellen sowie Cloudhosting, Datenspeicherung und skalierbare Computingressourcen geht. Mehr als 6,19 Mio. Kunden vertrauen schon auf IONOS. Allein in Europa umfasst der Markt der kleinen sowie mittleren Unternehmen gut 58 Mio. potenzielle Kunden. Das adressierte Volumen bei Webpräsenz sowie Cloud dürfte von 38 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf 89 Mrd. Euro bis 2026 steigen.