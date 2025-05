Schweizer Aktien sind zurück! – Chancen, Dividenden & Top-Picks

Schweizer Aktien sind zurück – und mit ihnen attraktive Dividenden, starke Marken und spannende Investmentchancen. In diesem Gespräch analysieren Richard “Richy” Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Thomas Kovacs (Sparkojote), warum der Schweizer Aktienmarkt für deutsche Anleger wieder besonders interessant ist. Wir sprechen über den SMI, Währungsgewinne, ADRs und steuerliche Aspekte – und werfen einen genauen Blick auf Unternehmen wie Swiss Re, ABB und Nestlé. Welche Dividendenstrategie lohnt sich langfristig? Und welche Rolle spielen Spin-

Offs, Automatisierung und der CEO-Wechsel bei Nestlé?



Timestamps:

00:00 ► Einstieg: Schweizer Aktien zurück auf dem Radar

03:04 ► SMI & Dividenden: Warum die Schweiz stabil ist

06:05 ► Währungsgewinne und ihre Wirkung auf Renditen

08:59 ► ADRs erklärt: Alternativen für Investoren

12:05 ► Unsere Favoriten unter Schweizer Aktien

14:49 ► Swiss Re: Dividendenstark & solide

18:06 ► Persönliche vs. marktübliche Dividendenrendite

19:31 ► Swiss Re: Chancen & Risiken in der Versicherungsbranche

20:36 ► ABB & der Boom in Robotik und Automatisierung

25:09 ► Spin-Offs: Wann sie sich lohnen können

31:17 ► Nestlé vor dem Turnaround? CEO-Wechsel & Strategie



Google (Alphabet): WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Microsoft: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

Nestlé: WKN: A0Q4DC, ISIN: CH0038863350

ABB Ltd.: WKN: 919730, ISIN: CH0012221716

Swiss Re AG: WKN: 865015, ISIN: CH0126881561