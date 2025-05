Trading-Chance Colgate Palmolive: Der Dinosaurier der Trendaktien

Werbung

Auf eine unglaublich lange und vor allem erfolgreiche Historie kann unser heutiger Dividenden-Aristokrat an der Börse zurückblicken. 1968 wurde das Unternehmen erstmals an der Börse in New York gelistet. Seitdem entwickelt sich in einem nicht enden wollenden Mega-Trend. Jeder und jede von uns wird Produkte dieses Unternehmens in seinem Alltag nutzen. Und genau hier liegt einer der Gründe für den Mega-Trend. Die Rede ist von Colgate Palmolive.

Was macht Colgate Palmolive?

Das Unternehmen ist der große Player schlechthin im Bereich der Basiskonsumgüter. Das sind Produkte, die wir alle in unserem alltäglichen Leben zwingend benutzen. Im Bereich „Personal Care“ sind das zum Beispiel Seifen, Duschgele, sowie andere Produkte zur Körperpflege, wie zum Beispiel Deodorants und Cremes. Hinzu kommen Reinigungsmittel für den Haushalt, wie Spülmittel, Allzweckreiniger oder Waschmittel. Es sind Produkte, die wir alle permanent benutzen und die wieder und wieder gekauft werden müssen.

In der Sparte Oral Care bietet das Unternehmen zahlreiche Produkt an, wie Zahnpasten, Zahnbürsten und Mundspülungen. Schließlich bietet Colgate Palmolive auch Tiernahrung an und deckt damit praktisch den gesamten Alltags-Bereich mit seinen Produkten ab. Wir wissen bereits, dass die Unternehmen, deren Aktien Dividenden Aristokraten sind, sehr stabile Geschäftsmodelle haben (meist Basis-Konsumgüter, Energieversorgung etc.) und dort breit aufgestellt sind. Genau das macht auch Colgate Palmolive aus.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Die Menschheit wächst, und so verwundert es nicht, dass immer mehr von alltäglich benötigten Produkten aus dem Sortiment von Colgate Palmolive nachgefragt werden. Während man, sobald man klamm im Geldbeutel ist, auf die Anschaffung eines Autos oder auf eine Reise verzichten kann, wird als allerletztes bzw. gar nicht bei den Basiskonsumgütern, wie Zahnpasta, Seifen, Reinigungsmittel und dergleichen gespart. Das Segment „Basiskonsumgüter“ ist also ohnehin schon sehr robust gegen konjunkturelle Schwankungen. Bei diesem Unternehmen kommt die enorme Bekanntheit und starke Positionierung innerhalb der Branche hinzu. Wie eingangs bereits festgestellt, werden wir alle wahrscheinlich noch heute feststellen, dass wir nicht nur ein Produkt von Colgate Palmolive Zuhause haben. Und das wahrscheinlich nicht einmal in dem Bewusstsein, dass es von diesem Unternehmen ist, sondern weil diese Marke omnipräsent ist.

Mega-Trend beschleunigt sich

Eine fulminante Entwicklung über sechs Jahrzehnte hat der Aktienkurs genommen. Korrekturen fielen dabei jeweils kurz und/oder moderat aus. Immer wieder beschleunigte sich der Trend und wurde steiler. Wer diese Aktie in seinem Depot hatte und hoffentlich noch immer hat, kann zweifelsohne ruhig schlafen.

Der Kurs beschleunigte jüngst erneut und ging in einen noch steileren Trendkanal (rot) über. Dessen obere Begrenzung verläuft derzeit bei zirka 121 US-Dollar. Die Untergrenze des Aufwärtstrendkanals befindet sich derzeit bei 91 Dollar. Sollte diese Trendbegrenzung nicht gehalten werden, haben wir bei etwa 80 Dollar schon den nächsten Support. Hier verläuft die seit 2009 intakte Aufwärtstrendlinie. Im aus unserer Sicht ungünstigsten Szenario würde der Kurs wieder innerhalb dieses etwas flacher angelegten Trendkanals laufen.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Lage & Perspektive

Es überrascht keineswegs, dass das Unternehmen durch die Krisen der letzten Jahre (Corona, Ukraine-Krieg) nicht nur gut durchgekommen ist, sondern sogar weiter wachsen konnte. Der Gewinn wurde seit 2020 von 3,14 auf nunmehr 3,53 Dollar je Aktie gesteigert und soll bis 2028 auf 4,5 Dollar je Anteilsschein erhöht werden. Beeindruckend und ein absolutes Qualitätsmerkmal ist die Netto-Marge von 14,52%. Auch diese soll bis 2028 nochmals verbessert werden auf dann 15,29%. Die Dividende soll im gleichen Zeitraum von 2,02 derzeit auf 2,24 US-Dollar pro Aktie steigen. Die Bewertung der Aktie ist im historischen Vergleich trotz der starken Kursentwicklung keinesfalls ambitioniert. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 25 liegen wir genau auf dem Niveau das langfristigen Durchschnitts-KGV´s.

Fazit:

Das Unternehmen ist ausgezeichnet positioniert in seinem Markt und trotzt jeder Krise und wirtschaftlichen Unsicherheit. Der Aufwärtstrend ist intakt und wird aktuell bei etwa 91 Dollar getestet. Hinzu kommen eine günstige Bewertung und eine hohe Gewinn-Marge, so dass dieser Dividenden-Aristokrat für uns eine aktuelle Trading-Chance mit mittel- bis langfristigem Charakter darstellt.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Colgate Palmolive

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. K.O. und Basispreis liegen gleichauf bei 64,761 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 91US-Dollar ergibt sich ein Hebel von 3,42. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,20 Euro Sinn. Die WKN lautet HC3QPK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 99, 109 und 121 USD

Unterstützungen: 80 und 91 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Colgate Palmolive

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.