Vonovia-Chef sieht Immobilienwerte in Deutschland auf Aufwärtskurs

Düsseldorf (Reuters) - Der scheidende Vonovia-Chef Rolf Buch sieht die Immobilienpreise in Deutschland nach Jahren der Krise wieder in einem dauerhaften Aufwärtstrend.

Er rechne fest damit, dass sich die Immobilienwerte weiter positiv entwickeln würden, sagte Buch am Mittwochmorgen in einer Telefonkonferenz. Der Transaktionsmarkt habe sich belebt, das Interesse von Investoren aus dem In- und Ausland sei wieder da. Vonovia blicke mit Optimismus auch auf die zum Halbjahr anstehende Neubewertung der Immobilien des Konzerns. Den Koalitionsvertrag der Bundesregierung bewerte er mit Blick auf den Immobilienmarkt in weiten Teilen positiv, die geplante Absicherung des Gebäudetyps E mit einfacheren Bauvorschriften sei ein "wirklicher Durchbruch". Kontraproduktiv sei indes die Verlängerung der von Buch immer wieder kritisierten Mietpreisbremse.

Die wieder positive Stimmung am Immobilienmarkt sei auch ein Grund für den vorzeitigen Stabswechsel an der Spitze Vonovias, seinem "gefühlten Baby", sagte Buch weiter. "Man hat Wechsel gern in einem Aufwärtskurs." Sein Nachfolger soll zum Jahreswechsel der ehemalige SAP-Manager und Vodafone-Finanzchef Luka Mucic werden, mit dem er sich bereits ausgetauscht habe. Er habe aber noch ein umfassendes Arbeitsprogramm bis zu seinem Abschied zum Jahreswechsel, sagte der seit 2013 amtierende Vonovia-Chef. "Es wird nicht langweilig."