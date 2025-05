AKTIE IM FOKUS: Commerzbank nähert sich Jahreshoch - Gewinnsprung begeistert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Gewinnsprung der Commerzbank im ersten Quartal hat die Aktien des Dax-Konzerns am Freitag kräftig angetrieben. Während ihres Abwehrkampfs gegen die Unicredit legte die Coba einen überraschend starken Jahresstart hin. Das Institut will sich weiterhin auf seine "Stand-alone-Strategie" fokussieren, wie Konzernchefin Bettina Orlopp in einer Analystenkonferenz betonte. Außerdem strebt die Bank zu Beginn des dritten Quartals den nächsten Aktienrückkauf an.

In der Spitze kletterten die Papiere der Commerzbank bis auf 25,16 Euro und damit nah an ihr Mitte März erreichtes Jahreshoch. Darüber würde den Aktien der höchste Stand seit 2011 winken. Zuletzt gehörten sie mit einem Plus von rund einem Prozent noch zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex. Das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt mittlerweile gut 56 Prozent.

Die Commerzbank habe sich mit ihrem Zahlenwerk in die jüngsten guten Quartalsberichte anderer Banken eingereiht, kommentierte ein Händler. Im Kielwasser der Commerzbank-Aktien ging es für die Papiere der Deutschen Bank um 0,5 Prozent aufwärts. Europaweit legte der Bankensektor mit einem Plus von 0,3 Prozent auch moderat zu.

Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC verwies in einem ersten Kommentar vor allem auf den Nettogewinn, mit dem die Commerzbank die Erwartungen übertroffen habe. Auf dieser Ebene schrieb die Bank ihr bestes Quartalsergebnis seit Anfang 2011. Dazu habe eine Anpassung bei der Berechnung von Gebühreneinnahmen deren überraschend gute Entwicklung unterstützt, so Reingen.

JPMorgan-Experte Kian Abouhossein betonte, dass die Commerzbank die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen habe. Im Fokus stehe der konkretisierte Ausblick für den Zinsüberschuss. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand hier nun die Mitte der im Februar genannten Zielspanne an. Analysten hatten jedoch zuletzt schon mit etwas mehr gerechnet.

In den vergangenen Monaten trieb vor allem das Interesse der Unicredit an einer Übernahme den Aktienkurs der Commerzbank nach oben. Die Coba wehrt sich indes gegen die Avancen der Italiener und will sich für ihre Aktionäre so attraktiv machen, dass diese ihre Anteile nicht an die Unicredit verkaufen. Commerzbank-Chefin Orlopp will daher die Rendite in den kommenden Jahren weiter steigern./niw/stw/mis