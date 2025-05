EQS-Adhoc: naoo AG: naoo AG stärkt Eigenkapital durch Wandlung von CHF 4,6 Mio. Darlehen

EQS-Ad-hoc: naoo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

naoo AG: naoo AG stärkt Eigenkapital durch Wandlung von CHF 4,6 Mio. Darlehen



09.05.2025 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

naoo AG stärkt Eigenkapital durch Wandlung von CHF 4,6 Mio. Darlehen

CHF 4,6 Mio. Darlehen werden in Eigenkapital gewandelt

Kapitalerhöhung erfolgt durch Verrechnungsliberierung im zweiten Quartal 2025

Ankeraktionäre gehen einen Lock-up von 12 Monaten ab Ausgabe ein

Massnahme stärkt Eigenkapital von naoo deutlich

Zürich, 9. Mai 2025 – Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU) gibt bekannt, dass sämtliche Aktionärsdarlehen, die per 31. Dezember 2024 mit insgesamt CHF 4'642'257 in der Bilanz ausgewiesen sind, im zweiten Quartal 2025 vollständig in Eigenkapital umgewandelt werden. Dies wurde durch die Abgabe einer entsprechenden Erklärung der Ankeraktionäre an die Gesellschaft heute bestätigt und der Verwaltungsrat hat darauf basierend entsprechenden Beschluss gefasst.

Diese Darlehen wurden von Ankeraktionären der Gesellschaft bereitgestellt, um die Finanzierung des operativen Wachstums sicherzustellen. Die Umwandlung erfolgt durch Verrechnung im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung gestützt auf das bestehende, statutarisch verankerte Kapitalband. Der Wandlungspreis wird sich am Börsenkurs zum Zeitpunkt des Vollzugs orientieren. Diese Massnahme verbessert das Eigenkapital von naoo signifikant.

Die Ankeraktionäre haben sich zudem gegenüber dem Verwaltungsrat verpflichtet, für die im Rahmen der Umwandlung neu ausgegebenen Aktien eine Lock-up-Dauer von zwölf Monaten einzuhalten. Damit bekräftigen sie ihr langfristiges Vertrauen in die strategische Entwicklung der Gesellschaft.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Kontaktdetails

Medien und Investoren

Karl Fleetwood, Chief Operating Officer, karl.fleetwood@naoo.com

Axel Mühlhaus / Jessica Pommer

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

E-Mail: naoo@edicto.de

Users und Community

Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com

09.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)

2134528 09.05.2025 CET/CEST