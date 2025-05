Erneuter System-Ausfall an Flughafen Newark schürt Sorgen

NEWARK (dpa-AFX) - Der erneute Kontaktverlust zu Flugzeugen am Flughafen Newark unweit der US-Millionenmetropole New York schürt Sorgen um die Sicherheit im Luftverkehr. Nach einem Blackout vor einigen Tagen verloren die Fluglotsen an dem großen internationalen Flughafen im Bundesstaat New Jersey in der Nacht zum Freitag kurzzeitig erneut den Kontakt zu den Flugzeugen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Demnach habe der Ausfall von Radaranlagen und Funk-Kommunikation etwa 90 Sekunden gedauert. Der Zwischenfall führte glücklicherweise lediglich zu großen Verspätungen. Zuletzt hatte es bereits einen ähnlichen Blackout auf dem Flughafen Newark gegeben.

Verkehrsminister Sean Duffy kündigte daraufhin an, das veraltete Flugsicherheitssystem in den USA umfänglich modernisieren zu wollen. Es werde teilweise noch immer mit Technik aus den 70er-Jahren gearbeitet. Die Modernisierung solle in drei oder vier Jahren abgeschlossen sein.

Nach einem schweren Unglück beim Zusammenstoß eines Helikopters mit einer Passagiermaschine in der Hauptstadt Washington im Januar steht die Sicherheit des Flugverkehrs in den USA im öffentlichen Fokus. Damals starben 67 Menschen./scb/DP/mis