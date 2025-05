EQS-Media / 09.05.2025 / 08:35 CET/CEST



NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE, GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN WÜRDE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

Eurobattery Minerals bestätigt Bezugspreis für Optionsscheine der Serie TO6 und teilt Marktupdate mit

Stockholm, 9.Mai 2025 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) hatte eine Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Zeichnungsfrist zwischen dem 30.Oktober 2024 und dem 13.November 2024 bestehend aus Aktien und Optionsscheine (die "Bezugsrechtsemission") durchgeführt. Diejenigen, die während der Zeichnungsfrist an der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, erhielten für jeden (1) Anteil sieben (7) neue Aktien des Unternehmens und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6 (die „Optionsscheine“). Jeder (1) Optionsschein enthält das Recht – eine (1) neue Aktie von Eurobattery Minerals während der Ausübungszeitraum, die am 12.Mai beginnt und bis zum 23.Mai 2025 läuft – zu zeichnen. Der Zeichnungspreis für die Zeichnung neuer Aktien durch Ausübung von Optionsscheinen wurde auf 0,09SEK pro Aktie festgelegt.

Die Bedingungen für die Optionsscheine im Überblick:

Inhaber von Optionsscheinen haben das Recht, für jeden (1) gehaltenen Optionsschein eine (1) neue Aktie des Unternehmens zu einem Zeichnungspreis von 0,09 SEK pro Aktie zu zeichnen.

Die Anzahl der ausstehenden Optionsscheine beträgt 121.785.644, was bei vollständiger Zeichnung zu einer Erhöhung der Aktien des Unternehmens von 365.417.921 Aktien um 121.785.644 auf 487.203.565 Aktien führt.

Bei vollständiger Ausübung der Optionsscheine erhält das Unternehmen maximal ca. 11,0 Millionen SEK vor Emissionskosten.

Der Zeichnungsfrist für die Optionsscheine läuft vom 12. Mai bis 23. Mai 2025.

Der letzte Handelstag für die Optionsscheine ist der 20. Mai 2025.

Das Ergebnis wird voraussichtlich am 26. Mai 2025 veröffentlicht.

Für bestehende Anleger, die sich nicht durch Ausübung von Optionsscheinen an der Ausgabe von Aktien beteiligen, beträgt die maximale Verwässerung bei vollständiger Ausübung der ausstehenden Optionsscheine etwa 25,0 Prozent.

Weitere Informationen

Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine in einem Depot bei einem Bevollmächtigten (Nominee) registriert haben, muss die Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen gemäß den Anweisungen des jeweiligen Bevollmächtigten erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Bevollmächtigten für weitere Informationen.

Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine direkt auf einem VP-Konto registriert haben, müssen Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen gemäß den Anweisungen auf dem Zeichnungsformular erfolgen. Das Zeichnungsformular wird auch auf der Emissionsseite des Unternehmens, investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to6/, zum Download zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu den Optionsscheinen finden Sie in den vollständigen Bedingungen, die auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to6/.

Marktupdate vom CEO

„Da die Ausübungsfrist für die Optionsscheine der Serie TO6 beginnt, möchte ich Sie sowohl über unsere Marktaussichten als auch über die operativen Fortschritte bei Hautalampi auf dem Laufenden halten. Die weltweite Nachfrage nach Nickel, Kobalt und Kupfer steigt – angetrieben durch die Elektrifizierung, den grünen Wandel und strategische Verteidigungsbedürfnisse – weiter an, und Europas Streben nach Rohstoffautonomie war noch nie so wichtig.

Bei Outokumpu Finnland treiben wir mehrere wichtige Arbeitsabläufe voran, die die verantwortungsvolle Entwicklung des Hautalampi-Projekts unterstützen.

Unser Antrag auf Umweltgenehmigung (EPA) bleibt aktiv. Wir stellen derzeit die von den finnischen Verwaltungsbehörden angeforderte Zusatzdokumentation fertig, darunter zusätzliche technische Bewertungen, Grund- und Oberflächenwassermodellierungen sowie Umweltanalysen. Diese werden im Juni in enger Abstimmung mit den Behörden eingereicht.

Parallel dazu haben wir in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Outokumpu den lokalen Zonenplanprozess aktiv unterstützt. Das Zonenverfahren – von entscheidender Bedeutung für künftige Baugenehmigungen und die Projektinfrastruktur – steht kurz vor dem Abschluss und wird demnächst dem Stadtrat zur endgültigen Genehmigung vorgelegt.

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir in die nächste Entwicklungsphase über, die die detaillierte technische Planung der zukünftigen Konzentratoranlage vor Ort umfasst und die Übereinstimmung sowohl mit den Umweltanforderungen als auch mit der technischen Machbarkeit sicherstellt.

Gleichzeitig stärken wir unseren Rahmen für Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG). Dabei legen wir besonderen Wert darauf, unsere gesellschaftliche Betriebserlaubnis aufrechtzuerhalten und durch Transparenz und Engagement sicherzustellen, dass die Erwartungen der Stakeholder erfüllt werden.

Durch laufende Abnahmeverhandlungen und zahlreiche gemeinsame Innovationsprojekte in Finnland und Schweden verringern wir weiterhin die Risiken des Hautalampi-Projekts und legen den Grundstein für eine verantwortungsvolle, kohlenstoffarme Gewinnung kritischer Rohstoffe, die für den grünen Wandel Europas von wesentlicher Bedeutung sind.

Der Erlös aus den Optionsscheinen wird für die Finanzierung dieser nächsten Schritte von entscheidender Bedeutung sein und das Projekt in Richtung seiner bankfähigen Machbarkeitsstudie und letztendlich zur Produktion europäischer Batteriemineralien vorantreiben. Wir setzen uns weiterhin voll und ganz dafür ein, eine historische polymetallische Mine in ein europäisches Zentrum für kritische Mineralien umzuwandeln und dabei die höchsten Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung bei unserer Arbeit, um Werte für die Aktionäre zu schaffen und zur sauberen Energiezukunft Europas beizutragen“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Ratgeber

Augment Partners AB hat als Finanzberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion fungiert.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serie TO6 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

