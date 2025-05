Zolldeal-Fantasien verhelfen Dax zu Rekordhoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung auf weitere Zollabkommen nach dem Deal der USA mit Großbritannien hat dem Dax ein neues Allzeithoch beschert.

Der deutsche Leitindex notierte am Freitag bis zu 0,8 Prozent im Plus bei 23.528,88 Punkten und lag damit so hoch wie nie. Nach dem im März aufgestellten letzten Höchststand von 23.476 Zählern hatten Sorgen der Anleger über die US-Handelspolitik den Dax erneut stark ins Minus gedrückt. Anfang April fiel er zeitweise sogar unter die Marke von 20.000 Punkten.

Der EuroStoxx50 gewann zum Wochenschluss in der Spitze ein halbes Prozent auf 5316 Zähler. "Der erste große Handels-Deal ist unter Dach und Fach", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. Zudem bestünde die Aussicht auf konstruktive Gespräche auch mit China. Dies trieb den Dax bereits am Donnerstag um ein Prozent nach oben. Dabei dürfe jedoch nicht übersehen werden, dass die Ausgangslage für das Abkommen mit Großbritannien einfacher gewesen sei, warnte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Denn im Handel mit den USA erwirtschaftet Großbritannien bereits jetzt einen Überschuss. Von daher musste es viel weniger Zugeständnisse machen."

ÖLPREIS STEIGT - GEWINNMITNAHMEN DRÜCKEN BITCOIN

Der Optimismus der Anleger vor dem USA-China-Treffen stützte auch die Preise am Ölmarkt. Die Nordsee-Sorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich um jeweils rund 1,5 Prozent auf 63,78 und 60,89 Dollar je Fass (159 Liter). "Sollten beide Seiten ein Datum für formelle Handelsgespräche festlegen und sich darauf einigen, die hohen Zölle während der Verhandlungen schrittweise zu senken, könnte der Ölpreis um weitere zwei bis drei Dollar je Barrel zulegen", sagte Vandana Hari, Gründerin des Analysehauses Vanda Insights. Sie warnte jedoch vor zu viel Optimismus. Nach dem Handelsabkommen der USA mit Großbritannien dürften weitere Zoll-Deals nur geringe Auswirkungen auf den Ölmarkt haben.

Der Bitcoin konnte seine anfänglichen Gewinne nicht halten. Die umsatzstärkste Kryptowährung verteuerte sich in der Spitze um 1,6 Prozent auf 104.324 Dollar und war damit zeitweise so teuer wie seit Januar nicht mehr. Gewinnmitnahmen drückten sie bald zurück auf 102.607 Dollar. "Die hoch gesteckten Erwartungen an das bevorstehende Treffen müssen sich am Ende des Tages auch bewahrheiten", sagte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research.

COMMERZBANK NACH STARKEM JAHRESSTART AN DAX-SPITZE

Im Rampenlicht bei den Einzelwerten stand die Commerzbank. Das Frankfurter Geldhaus überraschte zum Jahresauftakt mit einem kräftigen Gewinnanstieg, was die Aktie mit einem Plus von gut drei Prozent an die Dax-Spitze trieb.

Gefragt im MDax waren die Titel von Krones, die um rund 1,5 Prozent zulegten. Der weltgrößte Getränkeabfüllanlagen-Hersteller zeigt sich resistent gegen die wachsende Unsicherheit aufgrund der drohenden US-Zölle.

An der Börse in Zürich griffen Anleger bei Sonova zu. Die Papiere des Schweizer Hörgeräteherstellers legten um gut drei Prozent zu. Das Unternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg um fünf bis neun Prozent und ein Wachstum des normalisierten bereinigten Ergebnisses um 14 bis 18 Prozent. Urs Kunz vom Analysehaus Research Partners nannte die Prognose "sehr stark".

In Mailand setzten enttäuschende Quartalszahlen die Aktie des italienischen Spirituosenherstellers Campari unter Druck. Die Titel gaben mehr als drei Prozent nach. "Die US-Einzelhändler sind derzeit sehr zurückhaltend mit ihren Bestellungen, weil sie nicht wissen, wie sich die Lage entwickeln wird", sagte Konzernchef Simon Hunt in einem Interview mit Reuters.

