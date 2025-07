INDEX-FLASH: Dax schwach und Eurostoxx auf Tagestief - Zolldeal enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montagnachmittag noch etwas deutlicher auf Talfahrt gegangen. Die zum Handelsauftakt noch spürbar gewesene Erleichterung der Anleger über einen Zolldeal der EU mit den USA schlug schon bald in Ernüchterung um. Die Gewinne bröckelten ab und am frühen Nachmittag rutschte der deutsche Leitindex dann in die Verlustzone. Rund eine Stunde nach dem US-Börsenbeginn büßte er 1,1 Prozent auf 23.964 Zähler ein und zeigte sich damit auf seinem bisherigen Tagestief. Der EuroStoxx hielt sich mit minus 0,4 Prozent auf 5.333 Zähler etwas besser.

Am Markt wurde zwar die Einigung der Europäischen Union mit den USA positiv gewertet, da sie ein "Ende der Unsicherheit" bedeutet, wie es etwa Christoph Berger, bei Allianz Global Investors für europäische Aktien zuständig, sagte. Er wies angesichts der Höhe des Basiszolls von 15 Prozent auf Herausforderungen hin. Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets fand deutlichere Worte: "Der Trade-Deal trägt die Handschrift von Trumps 'America First'", schrieb er und sieht keine Spur mehr von Gemeinschaftlichkeit im transatlantischen Handel./ck/he