Alphabet unter Druck: KI-Offensive soll Dominanz sichern

Ein Kursverlust von zeitweise rund 10 Prozent innerhalb eines Tages rückte Alphabet (ISIN Class C: US02079K1079) vergangene Woche ins Rampenlicht. Auslöser der Turbulenzen waren Aussagen des Apple-Managers Eddy Cue, der erklärte, KI-Tools wie ChatGPT könnten die Nutzung der Google-Suche auf Apple-Geräten reduzieren. Zudem prüft Apple offenbar Alternativen zu Google als Standardsuche im Safari-Browser, was Anleger zusätzlich verunsichert.

Dabei präsentierte Alphabet zuletzt starke Zahlen: Im ersten Quartal 2025 stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf 90,2 Milliarden US-Dollar, der Gewinn sogar um 46 Prozent auf 34,5 Milliarden. Besonders dynamisch entwickelte sich erneut die Cloud-Sparte mit einem Plus von 28 Prozent auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Auch der freie Cashflow beeindruckt, zuletzt lag dieser bei 24,8 Milliarden US-Dollar, was die finanzielle Stärke des Konzerns unterstreicht.

Den Herausforderungen im Kerngeschäft begegnet Alphabet jetzt mit einer umfassenden KI-Offensive. Herzstück dieser Initiative ist das leistungsstarke KI-Modell Gemini 2.5, das kürzlich in die Google-Suche integriert wurde. Die sogenannten „AI Overviews“ erreichen monatlich über 1,5 Milliarden Nutzer weltweit und monetarisieren ähnlich profitabel wie klassische Anzeigen. Damit tritt Google direkt in Konkurrenz zu Microsofts KI-gestütztem Bing, das zuletzt Marktanteile gewinnen konnte.

Doch Alphabet plant weiter: Gemini wird künftig verstärkt in weitere Kernprodukte wie Gmail, Google Docs und den Chrome-Browser integriert. Allein 2025 investiert Alphabet rund 75 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur und Rechenzentren. Strategische Partnerschaften, etwa die jüngste Vereinbarung mit UniCredit für digitale Transformationen, untermauern diese Ambitionen zusätzlich. Trotzdem bleiben Herausforderungen bestehen. Analysten sind dennoch mehrheitlich optimistisch. Von 65 Analysten empfehlen 53 die Aktie zum Kauf, zwölf raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 203,37 US-Dollar, was etwa 25 Prozent Aufwärtspotenzial signalisiert. Besonders positiv bewertet Jefferies mit 220 US-Dollar Zielkurs die Aktie als „Buy“, während Bernstein Research bei „Market Perform“ vorsichtiger bleibt.

Alphabet Tageschart

Betrachtungszeitraum: 06.06.2020– 28.04.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Die technische Lage der Alphabet-Aktie bleibt angespannt. Vergangenen Freitag schloss die Aktie (Class C) bei 154,38 US-Dollar an der Nasdaq und damit deutlich unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten: Die 100-Tage-Linie verläuft bei rund 179 US-Dollar, die langfristig entscheidende 200-Tage-Linie bei knapp 174 US-Dollar. Ein nachhaltiger Rücklauf über diese Marken wäre ein positives Signal. Wichtige Unterstützungen befinden sich aktuell zwischen 150 und 145 US-Dollar. Sollte der Kurs jedoch nachhaltig unter 145 US-Dollar fallen, könnte ein weiterer Abverkauf folgen, mit einer kritischen Unterstützung beim Jahrestief von knapp 143 US-Dollar. Vorbörslich notiert die Aktie allerdings am heutigen Montag aufgrund des freundlichen Marktumfelds deutlich im Plus.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Alphabet C

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Alphabet C HC6PJR 2,80 127,762 127,762 5 Open End Alphabet C HD0JEM 1,41 143,332 143,332 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2024; 14:30 Uhr

Turbo Open End Bear auf Alphabet C

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Alphabet C UG311F 2,64 187,907 187,907 -5 Open End Alphabet C UG3WFH 1,49 175,091 175,091 -9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2024; 14:40 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!