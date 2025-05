ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Schneider Electric auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Schneider Electric von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 239 auf 235 Euro gesenkt. Analyst George Featherstone sorgt sich in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung wegen des in den kommenden anderthalb Jahren deutlichen Überangebots im Markt für Schaltanlagen und Komponenten mittlerer Stromspannung - und dies vor dem Hintergrund einer ungewissen Nachfrage./rob/ajx/he

