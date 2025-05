ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel hoch auf 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von AB Inbev von 62 auf 78 Euro angehoben und die Papiere des Brauereikonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Belgier könnten wieder die Führungsrolle in der Branche übernehmen, schrieb Olivier Nicolai in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zumindest sieht er einen Wendepunkt im Schuldenabbau, gestützt durch nachlassenden Gegenwind dank der Dollar-Abwertung./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 06:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben