EQS-Adhoc: HAMMONIA Schiffsholding AG: Konkretisierung der Gewinnprognose für das Jahresergebnis 2024

12.05.2025 / 13:11 CET/CEST

Konkretisierung der Gewinnprognose für das Jahresergebnis 2024

Hamburg, den 12.05.2025 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) zum 31.12.2024 hat sich heute herausgestellt, dass das vorläufige Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 bei einem Wert von ca. 5,1 Mio. EUR und damit am oberen Rand der bisherigen Prognosebandbreite von 1,0 bis 6,0 Mio. EUR liegt. Dazu hat insbesondere eine nicht liquiditätswirksame Zuschreibung aufgrund der Marktentwicklung auf den Beteiligungsbuchwert an der MS „HAMMONIA LUTETIA 2.0“ GmbH & Co. KG in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR beigetragen.

Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg

