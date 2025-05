EQS-News: adesso SE steigert Umsatz im 1. Quartal 2025 um 11 % auf 353,4 Mio. EUR / EBITDA mit 17,8 Mio. EUR auf Niveau des durch sonstige betriebliche Erträge begünstigten Vorjahres

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

adesso SE steigert Umsatz im 1. Quartal 2025 um 11 % auf 353,4 Mio. EUR / EBITDA mit 17,8 Mio. EUR auf Niveau des durch sonstige betriebliche Erträge begünstigten Vorjahres



Verbesserte Auslastung und marktüberdurchschnittliches Wachstum lassen Ergebnissteigerung im Jahresverlauf erwarten

Erstes Quartal 2025 aufgrund von neuwahlbedingten Verzögerungen im öffentlichen Sektor verhalten

Die adesso SE führt in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld auch im ersten Quartal 2025 ihren Wachstumskurs fort. Der Umsatz wurde ausschließlich organisch um 11 % auf 353,4 Mio. EUR (Vorjahr: 317,1 Mio. EUR) gesteigert. Die Anzahl der auf Vollzeitstellen umgerechneten Mitarbeitenden (FTE) wurde zum Stichtag um 5 % deutlich unterproportional zum Umsatz auf 10.461 (Vorjahr: 9.926) ausgebaut. Auch infolge der verringerten Einstellungsdynamik zeigte sich die Auslastung der eigenen Mitarbeitenden gegenüber dem Vorjahr verbessert und verblieb auf ordentlichem Niveau. Mit 17,8 Mio. EUR EBITDA wurde das operative Ergebnis des Vorjahres erreicht, in dem die Auflösung einer als zu hoch bewerteten Gewährleistungsrückstellung das sonstige betriebliche Ergebnis um 2,6 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR (Q1 2025: 2,8 Mio. EUR) erhöht hatte. Aufgrund der weiterhin als gut zu wertenden Nachfrage nach den Dienstleistungen von adesso im Rahmen der Digitalen Transformation erhöhte sich der Materialaufwand durch den Einsatz von Externen deutlich um 27 % auf 53,9 Mio. EUR (Vorjahr: 42,6 Mio. EUR). Im weiteren Jahresverlauf soll die Einstellungsdynamik wieder moderat anziehen, so dass sich auch die Materialeinsatzquote verringern dürfte. Die Personalkosten stiegen indes unterproportional zum Umsatz um 9 % auf 248,0 Mio. EUR (Vorjahr: 227 Mio. EUR). Bei einem durchschnittlichen Mitarbeitendenwachstum von 6 % entspricht dies einer weiterhin moderaten Personalkostensteigerung pro FTE von 3 %. Der Rohertrag pro FTE wurde gleichsam um 3 % von 111 TEUR im Vorjahr auf 115 TEUR gesteigert.

Trotz der schwierigen Konjunkturlage trifft das Portfolio von adesso für die weitere Digitalisierung von Unternehmen auf eine grundsätzlich gute Nachfrage. In den meisten von adesso bedienten Kernbranchen konnten Umsatzzuwächse erzielt werden. Lediglich die Branche „Automotive“ blieb unterhalb des Vorjahreswerts. Die umsatzstärkste Branche von adesso „Öffentliche Verwaltung“ konnte ihr Wachstum trotz der Verzögerungen durch die Neuwahlen auf 11 % (Vorjahr: 7 %) steigern. Die Branche war jedoch auch im ersten Quartal des Vorjahrs von Verzögerungen bereits budgetierter Projekte infolge des verfassungswidrigen Nachtragshaushalts der Bundesregierung in Deutschland betroffen. Besonders stark fiel das Wachstum mit 37 % in der Branche „Gesundheitswesen” aus. Auch die Branche „Utilities” entwickelte sich mit einem Plus von 25 % beim Umsatz weiterhin stark.

Das Umsatzwachstum im deutschen Markt liegt bei 13 %. Außerhalb Deutschlands konnten die Erlöse weniger stark um 5 % gesteigert werden. Während die umsatzstärkste Auslandsgesellschaft von adesso in der Schweiz unterhalb des Vorjahresvergleichswertes blieb, haben die adesso Gesellschaften in Österreich, der Türkei, den Niederlanden und in Italien ihren Umsatz gesteigert. Die adesso SE als umsatzstärkste Konzerngesellschaft konnte ihren Umsatz im ausländischen Markt im Vergleich zum Vorjahr um 2 % steigern. Der Anteil der in Deutschland erzielten Umsatzerlöse liegt mit 84 % der gesamten Umsätze etwa auf Vorjahresniveau.

Wie erwartet fiel der EBITDA-Beitrag im ersten Quartal 2025 durch die Belastungen aus dem IT-Solutions-Segment als auch durch die beeinflusste Entwicklung der größten Kernbranche „Öffentliche Verwaltung“ in Deutschland verhalten aus. Gleichwohl ist hier der Digitalisierungsbedarf ungebrochen hoch. Von den geplanten zusätzlichen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung dürfte adesso auf Jahressicht und darüber hinaus als einer der größten deutschen IT-Dienstleister profitieren, so dass hier mit einem Aufholungseffekt zu rechnen ist. Mit einer Aufhellung der Investitionsbereitschaft im Versicherungsproduktbereich wird wie kommuniziert erst ab dem zweiten Halbjahr 2025 gerechnet. Bei einer im ersten Quartal verhaltenen Entwicklung des operativen Ergebnisses und um 13 % leicht überproportional zum Umsatz gestiegenen Abschreibungen von 17,6 Mio. EUR (Vorjahr: 15,5 Mio. EUR) wird ein leicht positives EBIT von 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,3 Mio. EUR) erreicht. Das Konzernergebnis errechnet sich zu -4,1 Mio. EUR (Vorjahr: -3,3 Mio. EUR), was einem Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR (Vorjahr: -0,49 EUR) entspricht.

Aufgrund der Verteilung der Arbeitstage über das Gesamtjahr wird wie in den Vorjahren der überwiegende Teil der Erträge in der zweiten Jahreshälfte erwartet. So stehen im zweiten Halbjahr 2025 sieben Arbeitstage mehr als im ersten Halbjahr 2025 zur Verfügung. Im Übrigen sieht der Vorstand die ursprünglichen Annahmen der Gesamtjahresprognose weitgehend unverändert. Während sich die Auslastung auch zu Beginn des zweiten Quartals auf einem stabilen Niveau bewegt, werden sich die intensiv fortgeführten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung erst im Jahresverlauf in einer leicht zum Vorjahr verbesserten Marge widerspiegeln. Der Prognosekorridor für den Umsatz (1,35 bis 1,45 Mrd. EUR) und für das EBITDA (105 bis 125 Mio. EUR) erscheint weiterhin erreichbar.

Die vollständige Quartalsmitteilung sowie eine tabellarische Mehrperiodenübersicht der wesentlichen Kennzahlen sind unter www.adesso-group.de unter dem Menüpunkt Investor Relations abrufbar.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 10.400 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2024 von rund 1,3 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

