EQS-News: Ibrahim Oezarslan zum Chief Commercial Officer (CCO) bei Nordex Group ernannt

Hamburg, 12. Mai 2025. Der Vorstand der Nordex Group hat Ibrahim Oezarslan mit Wirkung zum 1. Mai 2025 auf die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer (CCO) berufen. In dieser Funktion wird er alle Global Sales und Project Execution Aktivitäten der Nordex Group verantworten, die Geschäftsführer aus den Regionen berichten an ihn. In seiner neuen Rolle berichtet Oezarslan weiter an José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

"Wir freuen uns, dass Ibrahim Oezarslan die Rolle des Chief Commercial Officer bei Nordex übernimmt", erklärt José Luis Blanco. "Ibrahims mehr als 25-jährige Erfahrung bei Nordex, die meisten davon in verschiedenen kundenorientierten Managementpositionen, seine beeindruckende Erfolgsbilanz und sein tiefes Verständnis der Branche über Funktionen und Regionen hinweg sind beim weiteren Wachstum unseres Geschäfts eine wertvolle Unterstützung."

Zuvor war Ibrahim Oezarslan CEO der Division Europe der Nordex Group, der Region, in der das Unternehmen heute Marktführer ist. Ibrahim Oezarslan hatte mehrere leitende Managementpositionen in den Bereichen Service, Operations und Sales inne. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen von der Aarhus University School of Engineering und begann seine Karriere 1995 als Projektingenieur bei Tiefbauprojekten in Deutschland und Dänemark.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

