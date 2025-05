GNW-News: Qualitatives Update erstes Quartal 2025: Tecan meldet Geschäftsgang im Rahmen der Erwartungen und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG Qualitatives Update erstes Quartal 2025: Tecan meldet Geschäftsgang im Rahmen der Erwartungen und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 Männedorf, Schweiz, 12. Mai 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute ein qualitatives Update zum Geschäftsgang im ersten Quartal 2025 veröffentlicht. Am 12. März 2025 hatte Tecan für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang in Lokalwährungen angekündigt. Im Einklang mit den kommunizierten Erwartungen gingen die Umsätze im ersten Quartal in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich zurück. Das Geschäftssegment Life Sciences Business erzielte eine solide Entwicklung, mit Umsätzen in Lokalwährungen nahe dem Vorjahresniveau. Sie wurde durch höhere Umsätze im Bereich klinische Diagnostik, insbesondere im Bereich der genomischen Diagnostik, sowie durch eine Erholung bei den Verbrauchsmaterialien unterstützt. Wie erwartet verzeichnete das Segment Partnering Business einen etwas stärkeren Rückgang als die Gruppe insgesamt, was hauptsächlich auf das Timing von Kundenbestellungen zurückzuführen ist. Für die zweite Jahreshälfte prognostizieren Kunden ein höheres Verkaufsvolumen. Hervorzuheben ist die positive Entwicklung, die im Bereich der In-vitro-Diagnostiksysteme der Synergence-Produktlinie zu verzeichnen war. Die wichtigsten Annahmen, die dem Umsatzausblick vom 12. März für das Gesamtjahr 2025 zugrunde lagen, bleiben weitgehend konstant. Tecan gibt folgende Aktualisierungen bekannt: Die Umsatzentwicklung bei akademischen und staatlichen Kunden in den USA wird weiterhin durch die Unsicherheit und eine begrenzten Visibilität hinsichtlich der Freigabe von Finanzmitteln beeinträchtigt. Daher bleiben die entsprechenden Annahmen vorerst unverändert. In China zeichnet sich eine Stabilisierung des Marktumfelds ab; die Umsätze entwickeln sich derzeit in Richtung eines Rückgangs im einstelligen Prozentbereich für das Gesamtjahr. Die Verkäufe an Biopharma-Kunden zeigen erste Anzeichen einer Erholung, wobei sich diese im zweiten Halbjahr deutlicher auswirken dürfte. Tecan sieht weiterhin einen positiven Beitrag durch die gute Aufnahme von neu eingeführten Produkten und Partnerschaften in beiden Geschäftssegmenten. Die Umsatzerwartungen für den grössten Kunden bleiben unverändert, wobei die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr moderat sinken bis stabil bleiben dürften. Basierend auf dem Geschäftsgang im ersten Quartal und den aktuellen Annahmen für den Rest des Jahres bestätigt Tecan heute die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz in Lokalwährungen in einer Bandbreite von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis hin zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Tecan bestätigt zudem die Prognose einer bereinigten EBITDA-Marge(1) von 17.5% bis 18.5% des Umsatzes für das Gesamtjahr 2025. Tecan bestätigt darüber hinaus den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen davon ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich zu verbessern. Mögliche Auswirkungen von Zöllen und Massnahmen zur Mitigation Die potenziellen Auswirkungen der kürzlich von der US-Regierung angekündigten reziproken Zölle schätzt Tecan derzeit für das Unternehmen als begrenzt ein. Die Gruppe verfügt über bedeutende Produktionskapazitäten in den USA, darunter einen grossen Standort für die Herstellung von Instrumenten und Modulen in Morgan Hill, Kalifornien, sowie lokale Produktionskapazitäten für Verbrauchsmaterialien und Reagenzien. Zusammen mit den lokalen Serviceangeboten werden rund 50% des US-Umsatzes von Tecan durch lokalisiertes Geschäft generiert. Für 2025 werden die Auswirkungen auf das EBITDA auf einen mittleren bis hohen einstelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken geschätzt, falls die am 2. April 2025 angekündigten höheren reziproken Zölle ab dem 9. Juli 2025 in Kraft treten sollten. Bleibt das derzeitige Zollniveau von 10% für den Rest des Jahres bestehen, werden die Auswirkungen auf das EBITDA auf einen niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken geschätzt. Diese Schätzungen umfassen noch keine Massnahmen zur Mitigation, welche die Gesamtauswirkungen zusätzlich deutlich reduzieren werden. Die Rentabilitätsprognose bleibt mit dem derzeitigen Niveau der reziproken Zölle von 10% erreichbar. Sollten die am 2. April 2025 angekündigten höheren reziproken Zölle ab dem 9. Juli 2025 in Kraft treten, wird Tecan die geplanten Massnahmen zur Mitigation vollständig umsetzen, potenzielle Auswirkungen auf die Rentabilitätsprognose neu beurteilen und gegebenenfalls eine Aktualisierung bekanntgeben. Wichtige neue Produkte und Partnerschaften - Highlights Tecan treibt die Innovation in beiden Geschäftssegmenten weiter voran und konzentriert sich dabei auf die Einführung vielversprechender neuer Produkte und den Ausbau strategischer Partnerschaften. Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen bedeutende Fortschritte. Einige Highlights werden im Folgenden präsentiert. Innovation und Produkteinführungen im Life Sciences Business Im Januar 2025 stellte Tecan auf der internationalen Konferenz der Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) in San Diego, USA, offiziell Veya(TM) vor. Diese Multiomik-Liquid-Handling-Workstation wurde entwickelt, um die Haupthindernisse in der Laborautomation zu überwinden. Veya ermöglicht eine mühelose Automatisierung, vereinfacht dadurch die Arbeitsabläufe und steigert die Produktivität. Die neue Plattform stiess sowohl bei den Konferenzteilnehmern als auch auf dem breiteren Markt auf grosses Interesse und sehr positive Rückmeldungen. Vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen erweitert Tecan proaktiv das Angebot an Spezialdiagnostika. Im ersten Quartal erweiterte Tecan das Reagenzienportfolio durch den Rechteerwerb von vier ELISA-Kits, zwei für die In-vitro-Diagnostik und die Überwachung von Krankheiten sowie zwei für reine Forschungszwecke. Zudem kündigte Tecan eine Partnerschaft mit Grifols an, um Biomarker-Panels für die Spezialdiagnostik zu entwickeln. Hierbei soll die SMC- Plattform (Single Molecule Counting) von Grifols mit dem Fachwissen von Tecan im Bereich der Immunoassays optimal genutzt werden. Neue Partnerschaften und Kooperationen im Partnering Business Das Partnering Business von Tecan unterstreicht weiterhin die Stärke seiner Kundenbeziehungen und die Tiefe der Projektpipeline in den Produktlinien Synergence, Cavro und Paramit. Durch die Nutzung von Synergien und gesamtheitlichen Vertriebsaktivitäten dieser OEM-Angebote hat Tecan die Pipeline weiter ausgebaut und neue Produktionspartnerschaften in Schlüsselsegmenten wie Life Sciences, Labordiagnostik und Medtech gewonnen. Im ersten Quartal sicherte sich Tecan - über das Paramit-Angebot - einen Fertigungsauftrag für ein bedeutendes Diagnostiksystem mit einem führenden globalen Diagnostikunternehmen, basierend auf einer langjährigen Synergence- Zusammenarbeit; das System ist bereits kommerziell verfügbar. Darüber hinaus baute Tecan die bestehende Beziehung zu einem Kunden aus der Life-Science- Forschung weiter aus: Nachdem das Unternehmen bereits Cavro-Komponenten für eine Hochdurchsatz-Proteomik-Plattform geliefert hatte, übernimmt Tecan nun im Rahmen des Paramit-Angebots auch die Fertigung eben dieser Plattform. Auch dieses System ist bereits auf dem Markt. Wichtige kommende Termine * Der Bericht zum ersten Halbjahr 2025 wird am 12. August 2025 veröffentlicht. * Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2025 wird am 13. Oktober 2025 veröffentlicht. ¹ Das bereinigte EBITDA (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen) schliesst Restrukturierungskosten, Akquisitions- und Integrationskosten aus. Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2025 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem US-Dollar zu CHF 0.90. Über Tecan Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren ? von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).