Wie es scheint haben China und die USA im Eiltempo in Genf einen Rahmenplan für eine langfristige Einigung im Zoll-Streit erreicht. Mehr Handels-Deals dürften im Laufe der Woche zu erwarten sein, die Märkte feiern das entsprechend. Weitere wichtige Neuigkeiten sind von Seiten des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zu vermelden und auch für die Gesundheitsversorgung in den USA gibt es wichtige News, die weitreichende Folgen haben könnten. Ein schwerwiegendes Problem für die US-Regierung besteht aber weiterhin...

Die Commerzbank hat am Freitag überraschend gute Zahlen gemeldet. Martin wirft heute einen Blick auf die Ergebnisse und aktualisiert sein Kursziel für die Aktie. Cloudflare zeigt erneut, wie gut sie mittlerweile am Markt für Cybersicherheit positioniert sind. Die Analysten bleiben klar bullisch und die Aktie erhalt neue Kursziele. Was hier noch an Potential wartet, dazu mehr in der heutigen Mahlzeit-Folge.

Die US-Regierung liefert möglicherweise auch kräftigen Rückenwind für Constellation Energy, Oklo und andere Kandidaten aus dem Bereich der Atomenergie. Auch drauf schaut Martin heute in der Live-Sendung.