Gewinnmitnahmen | US Inflationszahlen | Sentiment bullish?

Die Aktienfutures fielen am frühen Dienstag nach einer starken Rallye, da die Anleger auf einen wichtigen Inflationsbericht warten. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,3 %, erwartet waren 2,4% auf Jahressicht. Die Preise ohne Lebensmittel und Energie kamen wie erwartet mit 2,8% rein. Auf Monatssicht waren das Steigerungen um jeweils 0,2 %, nachdem im März die Inflation rückläufig war.



Der Future auf den Dow Jones Industrial Average sank um 247 Punkte oder 0,5 %, belastet durch einen Rückgang von 10 % bei UnitedHealth, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick für 2025 zurückgezogen hatte. Der S&P 500-Futures und Nasdaq-100-Futures fielen jeweils um 0,2 %.



Der Verbraucherpreisindex dürfte laut Dow-Jones-Konsens im April im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,4 % liegen. Ohne Lebensmittel und Energie dürfte die sogenannte Kerninflation bei 2,8 % liegen und damit ebenfalls unverändert zum Vormonat liegen.



Die Wall Street erlebte am Montag eine enorme Rallye, nachdem sich die USA und China darauf geeinigt hatten, die hohen Zölle für 90 Tage zu senken . Dies weckte die Hoffnung, dass ein Handelskrieg die Wirtschaft nicht in eine Rezession stürzen würde.



Gestern stieg der Blue-Chip-Index Dow um mehr als 1.100 Punkte, während der S&P 500 um über 3% anzog und seine Verluste seit Jahresbeginn auf nur 0,6% reduzierte. Der Nasdaq Composite stieg um 4,4 %. Alle drei Durchschnittswerte verzeichneten ihren besten Tag seit dem 9. April.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke