EQS-News: Mister Spex startet Abo-Modell für Brillen

Mister Spex startet Abo-Modell für Brillen

Mister Spex, einer der führenden Optiker Deutschlands, erweitert sein Angebot um ein abonnementbasiertes Mietmodell für Korrektions- und Sonnenbrillen. „Mister Spex Switch“ ist ab sofort in allen 65 Stores in Deutschland verfügbar und bietet Kundinnen und Kunden maximale Flexibilität beim Brillenkauf. Ab einem monatlichen Abopreis von 9 Euro erhält man Zugang zu zwei bis drei gleichzeitig nutzbaren Modellen – individuell kombinierbar aus Korrektions- und Sonnenbrillen. Nach zwölf Monaten besteht die Möglichkeit, ein Modell im Rahmen des Abonnements gegen ein neues Design auszutauschen – ein zentrales Merkmal, das dem Modell seinen Namen verleiht: Switch.

Mit „Mister Spex Switch” startet der Optiker eines der ersten skalierbaren Abo-Modelle für Brillen in Deutschland. Vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten und einer verhaltenen Konsumstimmung bietet es eine zugängliche und planbare Variante für den Brillenkauf – eine Antwort auf den Wunsch vieler Kundinnen und Kunden nach finanzieller Entlastung bei gleichbleibender Qualität. Gleichzeitig unterstreicht Mister Spex damit seinen Anspruch, Menschen nicht nur kurzfristig mit einer Brille zu versorgen, sondern sie über Jahre hinweg zu begleiten – mit durchdachten Services, die sich an ihrem Leben orientieren. „Mister Spex Switch” ist dabei ein weiterer Schritt auf dem Weg, augenoptische Versorgung neu zu denken: kundenorientiert, individuell und zukunftsfähig.

Ein strategischer Hebel für Profitabilität und Kundenbindung

„Mister Spex Switch“ adressiert zentrale Kundenbedürfnisse nach Flexibilität, Stilvielfalt und individueller Betreuung – und ist zugleich ein klarer Treiber auf dem Weg zur Profitabilität. Erste Ergebnisse einer sechswöchigen Pilotphase in vier Stores zeigen: Kundinnen und Kunden entscheiden sich im Rahmen des Abonnements deutlich häufiger für höherwertige Produkte, insbesondere Gleitsichtbrillen und SpexPro Gläser. Der durchschnittliche Bestellwert lag dabei nahezu drei Mal so hoch wie bei klassischen Käufen. Insgesamt wurden in der Pilotphase bereits mehr als 70 Abonnements abgeschlossen. Das Abo-Modell fördert wiederkehrende Umsätze, steigert die Besuchsfrequenz in den Stores und erleichtert den Zugang zu Premiumprodukten – und trägt damit nachhaltig zur Stärkung von Kundenbindung und Profitabilität bei.

Zusätzlich profitieren Kundinnen und Kunden von einem umfassenden Servicepaket, das speziell auf langfristige Nutzung und Komfort ausgelegt ist. Alle Brillen im Abo sind gegen Schäden, Diebstahl und Verlust versichert – lediglich ein geringer Selbstbehalt fällt im Schadensfall an. Sollte sich die Sehstärke um mindestens 0,5 Dioptrien verändern, werden die Gläser kostenlos angepasst. Mister Spex bietet damit eine transparente, risikominimierte und komfortable Lösung. In den kommenden Wochen wird das Switch-Angebot zudem um weitere Services rund um Augengesundheit ergänzt – ein nächster Schritt in der strategischen Ausrichtung von Mister Spex als Partner für ganzheitliche Sehversorgung.

Erschließung neuer Zielgruppen und zusätzlicher Umsatzpotenziale

Kundinnen und Kunden erhalten mit „Mister Spex Switch” Zugriff auf das gesamte Sortiment aus rund 100 Marken und 12.000 Artikeln, darunter internationale Designer-Brands sowie exklusive Eigenmarken. Die Produktauswahl wurde im Rahmen des Transformationsprogramms „SpexFocus" bewusst gestrafft und auf margenstarke, relevante Sortimente fokussiert. Das Abo-Modell macht dieses Sortiment erstmals auch für eine preissensiblere Zielgruppe zugänglich – und erschließt damit neues Wachstumspotenzial.

„Mit Mister Spex Switch schaffen wir ein System echter Kundennähe. Unsere Vision ist es, augenoptische Versorgung so flexibel, zugänglich und verlässlich zu gestalten, wie es die Lebensrealität unserer Kunden erfordert. Das Abo-Modell ist ein Ausdruck dieses Anspruchs – und ein weiterer Schritt auf unserem Weg zu nachhaltigem Wachstum und echter Serviceführerschaft", sagt Tobias Krauss, CEO von Mister Spex.

Datengestützte Personalisierung für nachhaltige Kundenbeziehungen

Mithilfe datengestützter Analytik sollen Sehbedürfnisse künftig noch gezielter erfasst und Empfehlungen entlang der gesamten Customer Journey personalisiert ausgespielt werden. Dies ermöglicht personalisierte Produktempfehlungen, häufigere Kundenkontaktpunkte und eine engere Kundeninteraktion entlang der gesamten Customer Journey.

Mister Spex positioniert sich damit zunehmend als Anbieter einer ganzheitlichen Sehversorgung, der digitale Skalierbarkeit und persönliche Beratung mit optischer Expertise in einem wirtschaftlich tragfähigen, integrierten Modell vereint.

Über Mister Spex:

Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

Investor Relations

Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de

Corporate Communications

Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

