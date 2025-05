EQS-News: Triton veräußert FläktGroup an Samsung

Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf

Triton veräußert FläktGroup an Samsung



14.05.2025 / 06:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt / Herne, 14. Mai 2025 – Von Triton beratene Fonds („Triton“) haben eine Vereinbarung zur Veräußerung aller Anteile an FläktGroup (das „Unternehmen“) im Wert von EUR 1.5 Milliarden an Samsung Electronics Co, Ltd. („Samsung“) unterzeichnet - entspricht einem Unternehmenswert von EUR 1.8 Milliarden. FläktGroup ist ein führender europäischer Anbieter für energieeffiziente Raumluft- und Präzisionskühlungslösungen. Der Abschluss der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen sowie vertraglichen Bedingungen und wird im Laufe des Jahres 2025 erwartet.

FläktGroup entstand im Oktober 2016 aus dem Zusammenschluss von DencoHappel – zuvor Teil der Galapagos Group und ein Investment des Triton Fonds IV – mit dem neu übernommenen Unternehmen FläktWoods. Während Triton’s Eigentümerschaft hat sich das Unternehmen zu einem europäischen Marktführer für Raumlufttechnik entwickelt, welches seinen Kunden erstklassige, innovative und energieeffiziente Lösungen bietet, die Komfort, Sicherheit und Spitzenleistung gewährleisten und gleichzeitig deren CO₂-Fußabdruck reduzieren.

FläktGroup hat sein Portfolio an innovativen Lösungen, die auch Steuereinheiten, Software- und Lifecycle-Services umfassen, über die vergangenen Jahre kontinuierlich erweitert. Gleichzeitig hat das Unternehmen neue Wachstumsmärkte für anspruchsvolle Applikationen in Segmenten wie Datenzentren oder Pharma erschlossen und wichtige Fortschritte in Richtung operativer Exzellenz gemacht.

Michael Gahleitner, Managing Partner und Co-Head des Industrial Tech Sektors bei Triton, sagt: „Wir danken dem gesamten Team der FläktGroup für seine herausragenden Leistungen. Die Zusammenarbeit mit dem CEO Trevor Young und seinem Managementteam war Freude und Privileg zugleich. Gemeinsam haben sie das Unternehmen zu einem Branchenführer gemacht und so die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum geschaffen. Wir sind überzeugt, dass Samsung die besten Voraussetzungen mitbringt, um FläktGroup auf seinem weiteren Weg voranzubringen.“

Trevor Young, CEO von FläktGroup, ergänzt: „Gemeinsam mit Triton als Partner haben wir die richtige Strategie umgesetzt, um neue Wachstumschancen zu erschließen. So konnten wir FläktGroup nicht nur als technologischen Vorreiter, sondern auch als attraktiven Arbeitgeber in der HVAC-Branche etablieren. Wir danken dem Triton-Team für die wertvolle Unterstützung und die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit über die gesamte Partnerschaft hinweg. Nun freuen wir uns darauf, mit Samsung als neuem Eigentümer unsere führende Marktposition weiter auszubauen und unseren Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten.“

TM Roh, Leiter der Mobile eXperience Business und amtierender Leiter der Device eXperience (DX) Division bei Samsung Electronics, sagt: „Mit der Übernahme von FläktGroup, einem spezialisierten Anbieter für zentrale HVAC-Lösungen, schafft Samsung Electronics die Grundlage, um eine führende Position im globalen HVAC-Geschäft einzunehmen und unseren Kunden ein umfassendes Lösungsspektrum anzubieten. Wir werden auch weiterhin in das vielversprechende HVAC-Geschäft investieren und und es zu einem zentralen Wachstumsmotor für die Zukunft entwickeln.“

Mit dem Verkauf von FläktGroup gelingt Triton ein weiterer erfolgreicher Exit in einem herausfordernden Marktumfeld. Triton hat damit, entgegen dem Markttrend, innerhalb der vergangenen zwölf Monate sieben Unternehmen mit einem kumulierten Gesamtwert von knapp 6 Milliarden Euro veräußert.

Über FläktGroup

FläktGroup ist ein führendes Unternehmen in der Lüftungstechnik, das erstklassige, innovative und energieeffiziente Lösungen anbietet, um Komfort, Sicherheit und Leistung für seine Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Hauptsitz des Unternehmens ist Herne, Deutschland. FläktGroup macht jährlich einen Umsatz von mehr als 700 Millionen Euro und beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit insgesamt 14 Produktionsstätten und Vertriebsbüros in 65 Ländern weltweit. Mit rund 100 Jahren Erfahrung in der Ingenieurskunst beliefert FläktGroup kritische Branchen – von Rechenzentren und Großfabriken bis hin zu Krankenhäusern, Schulen und Privathaushalten – und ermöglicht seinen Kunden ein optimales Raumklima bei gleichzeitiger Erfüllung strenger Energie- und Nachhaltigkeitsziele.

Weitere Informationen auf: www.flaktgroup.com/



Über Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Hausgeräten, Netzwerk-Systemen, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkten und liefert nahtlos vernetzte Erlebnisse mit dem SmartThings-Ökosystem und durch die offene Zusammenarbeit mit Partnern. Entdecken Sie die neuesten Nachrichten im Samsung Newsroom unter news.samsung.com/de.

Über Triton

Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und investiert in Unternehmen, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton beschäftigt mehr als 150 Investment Professionals und Experten für verschiedene Fachbereiche, in drei aufeinander abgestimmten Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.

Weitere Informationen auf: https://www.triton-partners.de/

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.