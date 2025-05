IRW-News: Canary Gold Corp.: Canary Gold Corp. stellt ein Explorations-Update zu den laufenden Air-Core-Bohrungen auf dem Projekt Madeira River, Brasilien, bereit und engagiert Fairfax Partners Inc.

IRW-PRESS: Canary Gold Corp.: Canary Gold Corp. stellt ein Explorations-Update zu den laufenden Air-Core-Bohrungen auf dem Projekt Madeira River, Brasilien, bereit und engagiert Fairfax Partners Inc.

Vancouver, British Columbia - 14. Mai 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) (Canary Gold oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand der Exploration im Rahmen seines laufenden 1.000 Meter umfassenden Air-Core-Erkundungsbohrprogramms (Bohrungen mit Luftspülung) auf dem Vorzeige-Goldprojekt Madeira River des Unternehmens in Rondônia (Brasilien) zu berichten. Diese Bohrungen stellen die ersten systematischen Untergrunduntersuchungen der anvisierten Paläokanalhorizonte und stratigrafischen Horizonte Mocururu dar, die laut Interpretation unter einer geringmächtigen Deckschicht erhalten geblieben sind. (Siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 4. April und 21. April 2025.)

Highlights der Explorationsarbeiten

- Bis dato wurden 15 Air-Core-Erkundungsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 682 m auf einer Fläche von 5 Quadratkilometern niedergebracht.

- Das Unternehmen kann sichtbares Gold in Waschkonzentraten* melden, die aus an 6 Punkten entnommenen Proben in einem Gebiet gewonnen wurden, das bis dato durch die Erkundungsbohrungen abgedeckt wird. (*Anmerkung: Bis dato wurden nur 60 Proben aus zwei Bohrungen (Bohrungen 1 und 2) und 2 Proben aus Ausbissen an der Oberfläche gewaschen).

- Wie bereits mitgeteilt (21. April 2025), haben diese Bohrungen das Explorationsmodell des Unternehmens durch die Abgrenzung eines 1,25 km breiten, von Nord nach Süd verlaufenden Paläokanals im westlichen Teil des Gebiets und die Identifizierung der Mocururu-Formation bestätigt, die in einem 2,75 km breiten Abschnitt zutage tritt und unter einer geringmächtigen Überdeckung erhalten ist.

- Die oben genannten vorläufigen Ergebnisse bestätigen das Potenzial für eine Goldkonzentration innerhalb der erhaltenen Paläokanalsysteme im gesamten 68.445 Hektar großen Konzessionsgebiet des Unternehmens.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79629/BRAZ_051425_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Sichtbare Goldkörner aus einem Waschkonzentrat, Mocururu-Ausbiss nahe der Bohrung 4.

Mark Tommasi, President von Canary Gold, sagte: Das Vorhandensein von sichtbarem Gold an sechs verschiedenen Stellen in einem Gebiet, das weniger als 0,5 % unseres 66.000 Hektar großen Konzessionsgebiets ausmacht, ist ein überzeugender erster Hinweis auf die Größenordnung. Diese vorläufigen Ergebnisse bestätigen unser Explorationsmodell und bekräftigen das Potenzial in Bezirksgröße des Projekts Madeira River, während wir daran arbeiten, einen langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu erschließen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79629/BRAZ_051425_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Canary Golds Konzessionspaket im Projektgebiet Madeira River mit Lage des laufenden Air-Core-Erkundungsbohrprogramms im Zentrum der Konzession 012.

Erste Beobachtungen

Bis dato wurden etwa 15 Air-Core-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 682 m auf zwei Bohrlinien fertiggestellt, die etwa 2 km voneinander entfernt sind, wobei die Abstände zwischen den Air-Core-Bohrungen etwa 500 m entlang der anvisierten Paläokanal-Mocururu-Trends im nördlichen Bereich des Konzessionspakets von Canary betragen.

Die Bohrungen haben das Vorhandensein eines etwa 1,25 km breiten, von Nord nach Süd verlaufenden Paläokanals entlang des westlichen Teils des bebohrten Gebiets abgegrenzt. Östlich des Paläokanals ist die Sedimentabfolge, in die die Mocururu-Formation eingelagert ist, erhalten geblieben, wie aus einem Ausbiss in der Nähe des Ansatzpunktes der Bohrung 4 und einem Bohrabschnitt in Bohrung 3 in einer Tiefe von 18 bis 22 m hervorgeht. Es wird nun angenommen, dass sie sich mindestens über weitere 2,75 km unter einer geringmächtigen Überdeckung nach Osten erstreckt. (siehe Abbildung 2).

Sichtbare Goldkörner wurden in Waschkonzentraten festgestellt, die aus Proben von 6 Punkten in einem mittels Erkundungsbohrungen abgedeckten Gebiet gewonnen wurden, und zwar wie folgt.

Sichtbare Goldkörner wurden in 4 Bohrkleinproben aus zwei Bohrungen, nämlich Bohrung 1 (30-31 m, 41-42 m) und Bohrung 3 (17-18 m, 19-20 m), festgestellt.

Sichtbares Gold wurde in Waschkonzentraten festgestellt, die aus einem übertägigen Mocururu-Ausbiss in der Nähe von Bohrung 4 und aus einer Probe gewonnen wurden, die aus einer an der Oberfläche ausbeißenden Formation mit der Bezeichnung Reworked Mocururu (umgelagertes Mocururu) stammt, die in der Nähe von Bohrung 3 ausstreicht und Mocururu-Blöcke innerhalb einer eisenhaltigen Sand- und Tonkolluviummatrix umfasst.

Das gewaschene Material und die aufgeteilten Proben werden derzeit aufbereitet und zur Analyse an die SGS Geosol-Labore in Vespasiano, Belo Horizonte, geschickt.

Die Waschprotokolle und Überwachungsverfahren für die Probenaufbereitung wurden von Rodrigo Mello, FAusIMM (qualifizierter Sachverständiger gemäß 43-101) gemäß den CIM Best Practice Guidelines (2018) festgelegt und überwacht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79629/BRAZ_051425_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Schematischer Profilschnitt (Ansichtsbreite 4 km, 5-fache vertikale Überhöhung), der den Paläokanal (grau - links) und den Mocururu-Ausbiss sowie die interpretierte Mocururu-Formation zeigt, die unter einer geringmächtigen Überdeckung (braun - rechts) über dem Grundgebirgsgranit (rosa) erhalten ist. Die gelben Sterne zeigen die Lage der Goldkörner, die in den bis dato gewonnenen Waschkonzentraten (60 Proben) festgestellt wurden, sowie die Anzahl der beobachteten Körner pro Probe.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79629/BRAZ_051425_DEPRcom.004.png

Abbildung 3A. Kernkisten mit protokollierten Air-Core-Bohrproben aus den Bohrungen MAD 1 bis 6, die der Sektion in Abbildung 3 oben entsprechen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79629/BRAZ_051425_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 4. Mocururu-Ausbiss in der Nähe der Bohrung 4. Der gelbe Umriss definiert eine grobkörnigere eisenhaltige Matrix mit kantigen bis subangulären Quarzbrocken (blau). Die aus diesem Material gewaschenen Goldkörner sind in Abbildung 1 oben dargestellt.

Erklärung von qualifizierten Sachverständigen und Warnhinweise

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Lee Smith, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die offengelegten Informationen durch eine Überprüfung aller relevanten Daten verifiziert. Herr Smith ist ein Direktor und der Executive Chairman des Unternehmens.

Das manuelle Goldwaschen von Air-Core-Proben wurde unter der direkten Aufsicht von Rodrigo Mello, FAusIMM, durchgeführt, der ebenfalls ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist. Das Vorhandensein von sichtbaren Goldpartikeln ist zwar ein positiver Explorationsindikator, ist jedoch qualitativer Natur und kein Ersatz für quantitative, zertifizierte Analyseergebnisse.

Bisher wurden noch keine Mineralressourcen oder -reserven abgegrenzt. Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass das Vorhandensein von sichtbarem Gold keine Garantie für einen zukünftigen wirtschaftlichen Abbau oder eine Mineralressourcenschätzung darstellt. Das Vorhandensein von sichtbarem Gold in Waschkonzentraten ist eine positive qualitative Beobachtung; sie ist jedoch nicht quantitativ und sollte nicht als Hinweis auf den Gehalt oder die mineralische Kontinuität interpretiert werden. Das Waschen per Hand ist eine qualitative Feldtechnik und sollte nicht als Ersatz für den Gehalt oder die mineralische Kontinuität verwendet werden. Solange die zertifizierten Analyseergebnisse nicht vorliegen und überprüft wurden, sind alle Beobachtungen vorläufig und haben explorativen Charakter.

Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass das Vorhandensein von sichtbarem Gold keine Garantie für eine zukünftige wirtschaftliche Förderung darstellt.

Investor Relations-Vereinbarung

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es am 14. Mai 2025 eine Dienstleistungsvereinbarung mit Fairfax Partners Inc. (Fairfax), einer unabhängigen Partei, abgeschlossen hat, welcher zufolge Fairfax Investor-Relations-, Aktionärskommunikations- und andere damit verbundene Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen wird. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten, die am 14. Mai 2025 beginnt und am 15. November 2025 endet. Danach wird sie auf monatlicher Basis fortgesetzt, bis sie von einer der Parteien mit einer Frist von 15 Tagen schriftlich gekündigt wird. Im Rahmen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen an Fairfax eine Gebühr von 50.000 $ (zuzüglich Mehrwertsteuer) für eine erste dreimonatige Fairfax+-Kampagne. Darüber hinaus zahlt das Unternehmen an Fairfax eine monatliche Gebühr von 5.000 $ pro Monat (zuzüglich Mehrwertsteuer), was Monatsgebühren in Gesamthöhe von 25.000 $ (zuzüglich Mehrwertsteuer) während der ersten sechs Monate der Laufzeit entspricht. Im gegenseitigen schriftlichen Einvernehmen können die Parteien den Umfang der im Rahmen der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen erweitern; in diesem Fall wird das Unternehmen eine solche Erweiterung bekannt geben. Fairfax ist unter folgender Adresse zu erreichen: #306 - 1238 Seymour St., Vancouver, BC, V6B 6J3, Kanada; Tel: +1 604 366 6277; E-Mail: connect@fairfaxpartners.ca.

Über das Projekt Madeira River

Das Projekt Madeira River umfasst ein ausgedehntes Gebiet mit interpretierten, erhaltenen Paläokanal-Systemen und goldhaltigen Duricrusts, die im Amazonasbecken lokal als Mocururu bekannt sind. Historische Schätzungen deuten auf eine bedeutende Goldproduktion in der Region Madeira River in den 1980er Jahren hin, die hauptsächlich durch handwerkliche Baggerarbeiten erzielt wurde. Das aktuelle Explorationsprogramm wurde konzipiert, um mit modernen geophysikalischen Verfahren und Bohrtechniken verborgene mineralisierte Horizonte unter 10 bis 20 Meter mächtigen Deckschichten zu überprüfen.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch gestaffelte Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

www.canarygold.ca

Die Feldbeobachtungen, einschließlich des Vorhandenseins sichtbarer Goldkörner, die durch Goldwaschen der aufgeteilten Air-Core-Bohrproben gewonnen wurden, erfolgten unter der direkten Aufsicht des qualifizierten Sachverständigen. Das Goldwaschen wurde in Übereinstimmung mit den CIM Exploration Best Practice Guidelines (2018) durchgeführt und gilt als gültige Feldtechnik für die qualitative geologische Interpretation. Die Gewinnung von Goldkörnern durch Goldwaschen ist jedoch kein quantitatives Maß für den Goldgehalt und sollte nicht als Ersatz für den Goldgehalt interpretiert oder zur Schätzung von Mineralressourcen oder -reserven verwendet werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung lagen noch keine chemischen oder zertifizierten Analyseergebnisse für die in dieser Pressemitteilung erwähnten Proben vor. Bis solche Analysedaten verfügbar sind und überprüft werden, sollten die hier veröffentlichten Beobachtungen als vorläufig und explorativ betrachtet werden. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass das Vorhandensein von sichtbarem Gold oder geschwemmten Goldkörnern zwar das Explorationsmodell unterstützt, jedoch keine wirtschaftliche Mineralisierung bestätigt. Um das Vorhandensein, die Kontinuität und die Konzentration von Gold zu bestimmen, sind weitere analytische Arbeiten, einschließlich zertifizierter Brandproben und/oder Metallsiebanalysen, erforderlich.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die geplanten Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in den vom Unternehmen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

