EQS-News: DOUGLAS Group bei Gesamtjahresprognose 2024/25 auf Kurs – deutlich verbessertes Nettoergebnis

Q2 2024/25 (Januar – März 2025)

DOUGLAS Group bei Gesamtjahresprognose 2024/25 auf Kurs – deutlich verbessertes Nettoergebnis

Q2-Zahlen beeinträchtigt von volatilem Umfeld und negativen Kalendereffekten: Konzernumsatz -2,0% (berichtet) auf 939,0 Millionen Euro (flächenbereinigt, "lfl": -2,5%), Filialen -0,1% (lfl: -2,4%), E-Com -5,6%; bereinigt um verkaufte Online-Apotheke Disapo: Konzernumsatz -1,0% und E-Com -2,6% EBITDA: 122,0 Millionen Euro (+14,5%), EBITDA-Marge: 13,0% (VJ: 11,1%);

bereinigtes EBITDA: 122,4 Millionen Euro (-16,1%), ber. EBITDA-Marge: 13,0% (VJ: 15,2%) Quartalsergebnis verbessert sich um 54% auf -19,0 Millionen Euro (VJ: -41,3 Millionen Euro) Negative Kalendereffekte: Ostergeschäft 2025 im April (Q3) vs. März 2024 (Q2), zudem ein Handelstag weniger nach Schaltjahr 2024; Umsatz im April über Vorjahreszeitraum

Solides erstes Halbjahr (Oktober 2024 – März 2025) – deutlich verbesserter Nettogewinn: Konzernumsatz +2,8% (berichtet) auf 2,59 Milliarden Euro (lfl: +2,4%), Filialen +3,5%

(lfl: +1,4%), E-Com +1,5%; bereinigt um Disapo: Konzernumsatz +3,7% und E-Com +4,0% EBITDA: 472,1 Millionen Euro (+11,1%), EBITDA-Marge: 18,3% (VJ: 16,9%);

bereinigtes EBITDA: 475,9 Millionen Euro (-3,7%), ber. EBITDA-Marge: 18,4% (VJ: 19,7%) Free Cashflow von 308,0 Millionen Euro (VJ: 363,4 Millionen Euro) Nettogewinn steigt stark um 71,7% auf 144,0 Millionen Euro (VJ: 83,9 Millionen Euro)

Maßnahmen gegen Abschwächung des Marktumfelds: Initiativen zur Stabilisierung von Umsatz und Ergebnis eingeleitet, einschließlich Kostensenkungen und striktem Management des Umlaufvermögens

Revidierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt: Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro, bereinigte EBITDA-Marge von rund 17%, Nettogewinn von rund 175 Millionen Euro

Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group: „Das zweite Quartal 2024/25 war von externen Einflüssen geprägt, die verstärkt zu Schwankungen im gesamtwirtschaftlichen Umfeld und im Konsumverhalten geführt haben. Auf die eingetrübte Verbraucherstimmung haben wir entschlossen reagiert und bereits verschiedene Maßnahmen zur Stabilisierung des Umsatzes und zur Sicherung des Ergebnisses eingeleitet. Wir sind fest überzeugt von unserer Positionierung und unserer langfristigen Strategie.“

Düsseldorf, 15. Mai 2025 – Die DOUGLAS Group, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, hat das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 mit einem leichten Umsatz-rückgang abgeschlossen, jedoch zugleich das Nettoergebnis stark verbessert. Die wachsenden weltwirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten haben sich seit Jahresbeginn verstärkt auf den Premium-Beauty-Sektor ausgewirkt und zu einer geringeren Frequenz in Filialen und online geführt. Wie viele andere Marktteilnehmer war auch die DOUGLAS Group von dieser Entwicklung betroffen.

Sander van der Laan, CEO der DOUGLAS Group, sagte: „Wir haben auf die Abschwächung der Kundenfrequenz und der Nachfrage nach Premium-Beauty entschlossen reagiert, indem wir mehrere Stabilisierungsmaßnahmen eingeleitet und unsere Kosten und Investitionsaktivitäten überprüft haben. Ungeachtet der Marktsituation sind wir voll und ganz von der Stärke unseres Omnichannel-Geschäftsmodells, unserem einzigartigen Angebot, unserer Marke sowie von unserem engagierten Team überzeugt. Wir sind der führende Premium-Beauty-Anbieter in Europa und sowohl im stationären als auch im Online-Geschäft stark aufgestellt. Wir gehen davon aus, dass sich der Premium-Beauty-Markt mittelfristig erholen wird, sobald sich das weltwirtschaftliche Umfeld verbessert – und wir sind gut darauf vorbereitet, die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen.“

Q2 von externen Faktoren geprägt – Umsatz in Zentralosteuropa wächst weiter stark

Infolge der zunehmenden Marktschwäche und der Unsicherheit auf Kund*innenseite sank der Konzernumsatz im zweiten Quartal um 2,0% auf 939,0 Millionen Euro (lfl: -2,5%). Um die 2024 verkaufte Online-Apotheke Disapo bereinigt ging der Umsatz um 1,0% zurück. Die Entwicklung im zweiten Quartal wurde auch durch den um einen Tag verkürzten Handelszeitraum gegenüber dem Schaltjahr 2024 (29. Februar 2024) und die kalendarische Verschiebung von Ostern in das dritte Quartal beeinflusst. Der Umsatz im April 2025 lag entsprechend über dem Vorjahreswert.

Beeinflusst durch externe Faktoren variierte die Umsatzentwicklung von Januar bis März in den einzelnen Segmenten und Kanälen. Zentralosteuropa wuchs mit einem Plus von 7,6% weiterhin stark. Während Südeuropa (+0,4%) leicht zulegte, war die schwächere Verbraucherstimmung in DACHNL (-3,7%), Frankreich (-2,5%) und bei Parfumdreams/Niche Beauty (-0,7%) spürbar.

Der Filialumsatz blieb mit -0,1% (lfl: -2,4%) weitgehend unverändert, gestützt durch den Ausbau des Netzes mit einer hohen Anzahl an Neueröffnungen in den vergangenen zwölf Monaten. Die Umsätze in DACHNL und Frankreich gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8% bzw. 2,0% zurück. Zentralosteuropa (+5,5%) und Südeuropa (+1,6%) setzten ihren Wachstumskurs fort, allerdings mit geringerem Tempo. Der E-Com-Umsatz ging um 5,6% zurück (ohne Disapo: -2,6%). In Zentralosteuropa legte der Online-Umsatz weiter zu und stieg um 14,6%. Das Online-Geschäft der DOUGLAS Group machte im zweiten Quartal rund ein Drittel des Umsatzes aus.

Verbessertes Nettoergebnis und anhaltende Kostendisziplin

Die DOUGLAS Group bewegte sich im zweiten Quartal des Jahres 2024/25 auf einem insgesamt gesunden Ergebnisniveau. Das EBITDA verbesserte sich um 14,5% auf 122,0 Millionen Euro, was einer Marge von 13,0% entspricht (VJ: 11,1%). Das Wachstum im Jahresvergleich wurde durch deutlich geringere Einmaleffekte und dadurch geringere Adjustierungen begünstigt. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 122,4 Millionen Euro, was einer Marge von 13,0% entspricht (VJ: 15,2%).

Das Nettoergebnis stieg deutlich um 54,0% auf -19,0 Millionen Euro (VJ: -41,3 Millionen Euro), vor allem aufgrund eines spürbar verbesserten Finanzergebnisses infolge der IPO-Erlöse und der erfolgreichen Refinanzierung im Jahr 2024. Der Nettoverschuldungsgrad lag zum 31. März 2025 bei 2,8x (31. März 2024: 2,7x), beeinflusst durch Mietausgaben in Verbindung mit Filialeröffnungen, erneuerten Verträgen und der Lieferketten-Infrastruktur. Zugleich sank die Nettoverschuldung um rund 96 Millionen Euro. Das durchschnittliche Nettoumlaufvermögen (NWC) in den vergangenen zwölf Monaten (LTM) in Prozent des Konzernumsatzes verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 5,3% (Q2 2023/24 LTM: 5,5%).

Solide Halbjahresergebnisse

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 (Oktober 2024 bis März 2025) erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von rund 2,59 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 2,8% (lfl: +2,4%) entspricht. Der Konzernumsatz ohne Disapo wuchs um 3,7%. Das EBITDA stieg um 11,1% auf 472,1 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 475,9 Millionen Euro, was einem Rückgang von 3,7% entspricht. Der Filialumsatz wuchs um 3,5% (lfl: +1,4%), der E‑Com-Umsatz um 1,5% (ohne Disapo: +4,0%). Der Nettogewinn stieg deutlich auf 144,0 Millionen Euro – eine Verbesserung von 71,7% –, vor allem aufgrund des höheren Umsatzes, niedrigerer Betriebskosten und eines deutlich verbesserten Finanzergebnisses. Der freie Cashflow belief sich auf 308,0 Millionen Euro (VJ: 363,4 Millionen Euro).

Stabilisierungsmaßnahmen entfalten Wirkung

Infolge der gebremsten Entwicklung auf dem Premium-Beauty-Markt hat die DOUGLAS Group bereits mehrere Gegenmaßnahmen eingeleitet, um Umsatz und Rohertrag zu stabilisieren und die Profitabilität zu sichern. Dazu gehören Einsparmaßnahmen bei den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) sowie eine Optimierung des Nettoumlaufvermögens (NWC).

DOUGLAS Group investiert weiter in die Strategie „Let it Bloom“

Die DOUGLAS Group baut ihr Filialnetz weiter aus und macht große Fortschritte zu ihrem Ziel, bis Ende des Kalenderjahres 2026 rund 200 neue Stores zu eröffnen und rund 400 bestehende zu modernisieren. Zwischen Januar und März 2025 wurden 9 Filialen eröffnet sowie 28 bestehende Filialen modernisiert (einschließlich Umzüge). Im gleichen Zeitraum wurden 11 Filialen geschlossen. Im ersten Halbjahr 2024/25 hat das Unternehmen insgesamt 17 neue Filialen (netto) eröffnet.

Die DOUGLAS Group treibt auch ihre Aktivitäten für ein nachhaltigeres Filialnetz voran und hat mit der umfassenden Einführung so genannter Green-Lease-Verträge begonnen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen übernehmen Vermieter und Mieter gemeinsam Verantwortung für eine umweltfreundlichere Nutzung der Handelsimmobilie. Das Unternehmen hat bereits mit verschiedenen Vermietern für rund 170 DOUGLAS- und NOCIBÉ-Filialen Verträge geschlossen und befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren Partnern, um die Umsetzung in Zukunft auszuweiten.

Ungeachtet des herausfordernden Umfelds ist die DOUGLAS Group nach wie vor fest davon überzeugt, dass in ihrem Omnichannel-Geschäftsmodell die Erfolgsformel für Premium-Beauty liegt. Das Unternehmen investiert ungebrochen in seine Wachstumsstrategie „Let it Bloom" und hat in jüngster Zeit eine Reihe von Meilensteinen bei wichtigen Initiativen erreicht:

Neue Beauty Card: Das Unternehmen hat kürzlich sein erfolgreiches Kundenbindungsprogramm mit verbesserter Personalisierung, Premium-Vorteilen und Einkaufsanreizen für Omnichannel-Shopping neu aufgelegt. Es wurde im April 2025 in den Niederlanden und Belgien eingeführt und wird schrittweise in weiteren Ländern ausgerollt. Im zweiten Quartal ist die Zahl an Beauty-Card-Mitgliedern um 4,9% auf 62,1 Millionen (31. März 2025) gestiegen.

Das Unternehmen hat kürzlich sein erfolgreiches Kundenbindungsprogramm mit verbesserter Personalisierung, Premium-Vorteilen und Einkaufsanreizen für Omnichannel-Shopping neu aufgelegt. Es wurde im April 2025 in den Niederlanden und Belgien eingeführt und wird schrittweise in weiteren Ländern ausgerollt. Im zweiten Quartal ist die Zahl an Beauty-Card-Mitgliedern um 4,9% auf 62,1 Millionen (31. März 2025) gestiegen. Retail Media: Gestützt auf die führenden First-Party-Daten der DOUGLAS Group hat die margenstarke Retail-Media-Geschäftseinheit DOUGLAS Marketing Solutions ihr starkes Wachstum auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Das Unternehmen baut sein Retail-Media-Angebot kontinuierlich aus, etwa mit Datenpartnerschaften und innovativen Pilotprojekten.

Gestützt auf die führenden First-Party-Daten der DOUGLAS Group hat die margenstarke Retail-Media-Geschäftseinheit DOUGLAS Marketing Solutions ihr starkes Wachstum auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Das Unternehmen baut sein Retail-Media-Angebot kontinuierlich aus, etwa mit Datenpartnerschaften und innovativen Pilotprojekten. Sortiment: Mit TYPEBEA (Rita Ora) und XO Khloé (Khloé Kardashian) hat die DOUGLAS Group kürzlich zwei große Exklusivmarken in all ihren Omnichannel-Märkten lanciert. Darüber hinaus entwickelt sie ihr Angebot an Eigenmarken weiter: Im Frühjahr 2025 wurde die DOUGLAS & NOCIBÉ COLLECTION um die neue Premium-Badepflege-Marke „The Botanist“ erweitert.

Mit TYPEBEA (Rita Ora) und XO Khloé (Khloé Kardashian) hat die DOUGLAS Group kürzlich zwei große Exklusivmarken in all ihren Omnichannel-Märkten lanciert. Darüber hinaus entwickelt sie ihr Angebot an Eigenmarken weiter: Im Frühjahr 2025 wurde die DOUGLAS & NOCIBÉ COLLECTION um die neue Premium-Badepflege-Marke „The Botanist“ erweitert. Lieferkette: Seit Mai 2025 fungiert das neue OWAC-Logistikzentrum in Polen (OWAC = „One Warehouse, All Channels“) als zentrale Drehscheibe für die DOUGLAS Group Corporate Brands. Sämtliche Wareneingänge für die Corporate Brands werden über das North OWAC abgewickelt und alle weiteren OWAC-Logistikzentren von dort mit Corporate-Brands-Produkten beliefert. Im Laufe des Jahres 2025 wird das polnische OWAC den Betrieb für die Partnermarken aufnehmen und zukünftig den gesamten Markt in Zentralosteuropa bedienen.

DOUGLAS Group bestätigt Prognose für 2024/25

Um dem veränderten Marktumfeld Rechnung zu tragen, hat die DOUGLAS Group am 20. März 2025 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 angepasst. Das Unternehmen bestätigte heute diesen Ausblick und erwartet weiterhin einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro, eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 17% und einen Nettogewinn von rund 175 Millionen Euro. Das durchschnittliche Nettoumlaufvermögen (NWC) wird voraussichtlich weniger als 5% des Konzernumsatzes betragen.

Unter Berücksichtigung der globalen makroökonomischen und politischen Entwicklungen sowie der Konsumstimmung auf den Beauty-Märkten wird die DOUGLAS Group im Zuge der Geschäftsplanung für die kommenden Jahre eine neue Mittelfristprognose aufstellen und diese im Rahmen der Gesamtjahresberichterstattung im Dezember veröffentlichen.

Überblick Finanzergebnisse (Q2 2024/25)

Umsatz nach Absatzkanal

Q2 2024/25 Q2

2023/24 Q2

2024/25 Veränderung

(ausgewiesen) Veränderung

(like-for-like) Umsatz €958,4m €939,0m -2,0% -2,5% Filialen €626,9m €626,1m -0,1% -2,4% E-Com €331,5m €312,9m -5,6% -2,5% E-Com % (Konzernumsatz) 34,6% 33,3% -1,3 Pkt.

Umsatz nach Segment

Q2 2024/25 Q2

2023/24 Q2

2024/25 Veränderung

(ausgewiesen) Veränderung

(like-for-like) Umsatz €958,4m €939,0m -2,0% -2,5% DACHNL €459,4m €442,2m -3,7% -4,7% Frankreich €168,5m €164,3m -2,5% -3,4% Südeuropa €141,9m €142,5m +0,4% -0,9% CEE €136,2m €146,5m +7,6% +4,4% PD/NB €43,7m €43,4m -0,7% -1,0%

Wichtigste finanzielle Kennzahlen

Q2 2024/25 Q2

2023/24 Q2

2024/25 Veränderung

(ausgewiesen) Umsatz €958,4m €939,0m -2,0% EBITDA €106,6m €122,0m +14,5% Bereinigtes EBITDA €145,9m €122,4m -16,1% Nettogewinn €-41,3m €-19,0m +54,0% Free Cash Flow (FCF) €-96,0m €-186,5m -94,2% NWC % des Umsatzes (Ø LTM) 5,5% 5,3% -0,2 Pkt.

Überblick Finanzergebnisse (H1 / 6M 2024/25)

Umsatz nach Absatzkanal

H1 2024/25 H1

2023/24 H1

2024/25 Veränderung

(ausgewiesen) Veränderung

(like-for-like) Umsatz €2.514,0m €2.585,4m +2,8% +2,4% Filialen €1.668,8m €1.727,2m +3,5% +1,4% E-Com €845,2m €858,2m +1,5% +4,1% E-Com % (Konzernumsatz) 33,6% 33,2% -0,4 Pkt.

Umsatz nach Segment

H1 2024/25 H1

2023/24 H1

2024/25 Veränderung

(ausgewiesen) Veränderung

(like-for-like) Umsatz €2.514,0m €2.585,4m +2,8% +2,4% DACHNL €1.147,4m €1.173,0m +2,2% +1,2% Frankreich €503,8m €506,5m +0,5% -0,5% Südeuropa €376,1m €391,1m +4,0% +3,3% CEE €361,8m €401,9m +11,1% +8,0% PD/NB €106,9m €112,8m +5,5% +5,1%

Wichtigste finanzielle Kennzahlen

H1 2024/25 H1

2023/24 H1

2024/25 Veränderung

(ausgewiesen) Umsatz €2.514,0m €2.585,4m +2,8% EBITDA €425,0m €472,1m +11,1% Bereinigtes EBITDA €494,2m €475,9m -3,7% Nettogewinn €83,9m €144,0m +71,7% Free Cash Flow (FCF) €363,4m €308,0m -15,3%

Segment-Übersicht: DACHNL (Österreich, Belgien, Deutschland, Schweiz, Niederlande), Frankreich (Frankreich, Monaco), SE / Südeuropa (Andorra, Kroatien, Italien, Portugal, Slowenien, Spanien), Zentral- und Osteuropa / CEE (Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei), PD/NB (parfumdreams, Niche Beauty)

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.900 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom″. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,45 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 19.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group wurde von Forbes 2025 als weltweit führender Arbeitgeber für Frauen im Bereich Einzel- und Großhandel ausgezeichnet. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der DOUGLAS Group.

