EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Hauptversammlung stimmt Dividende von 1,00 Euro je Aktie zu

Elmos: Hauptversammlung stimmt Dividende von 1,00 Euro je Aktie zu

Große Mehrheit für alle Tagesordnungspunkte

Leverkusen, 15. Mai 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute ihre diesjährige ordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten. Insgesamt waren über 84% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2024 eine gegenüber dem Vorjahr um 17,6% höhere Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie beschlossen. Die Dividende wird am 20. Mai 2025 ausgezahlt.

Der Vorstandsvorsitzende der Elmos Semiconductor SE, Dr. Arne Schneider, erläuterte in seiner Rede die wesentlichen Entwicklungen eines erneut erfolgreichen Geschäftsjahres 2024 – dem 40-jährigen Gründungsjubiläum von Elmos. Darüber hinaus hob Dr. Schneider auch wichtige strategische Meilensteine in der strukturellen Entwicklung des Elmos Konzern hervor, darunter die erfolgreich vollzogene Transformation zu einem Fabless-Unternehmen, die Steigerung der operativen Exzellenz, die neu ausgerichtete China-Strategie sowie die Modernisierung der Führungs- und Konzernstruktur von Elmos. Er erläuterte, dass die Halbleiterlösungen von Elmos schon heute die Welt nachhaltiger, sicherer sowie lebenswerter machen und betonte, dass das Unternehmen als führender und erfahrener Anbieter von Mixed-Signal-Halbleitern nachhaltig am strukturellen Wachstum des automobilen Halbleitermarkts infolge der zunehmenden Digitalisierung und Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen im Fahrzeug partizipieren wird.

Des Weiteren erläuterte Dr. Schneider die jüngsten Finanzzahlen des ersten Quartals 2025 und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

