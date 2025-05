📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Hebelprodukte kaufen vor Quartalszahlen – aber wann genau ist der richtige Zeitpunkt?

In diesem Video erfährst du, wie du optimal in den Derivatehandel einsteigst – mit Fokus auf

Volatilität, Optionsscheine und Knockout-Zertifikate. Thomas Seufert (Euwax AG) und Richard “Richy” Dittrich (Börse Stuttgart Group) zeigen, wie du rund um

Unternehmenszahlen strategisch vorgehen kannst, warum Volatilität den Preis eines Optionsscheins stark beeinflusst und worauf du beim Timing achten solltest.

Am Beispiel von Nvidia wird deutlich: Wer die Marktmechanismen kennt, trifft smartere

Entscheidungen – und vermeidet teure Fehler.



Perfekt für alle, die mit Hebelprodukten gezielt handeln wollen – mit klarem Blick auf Risiken und

Chancen.



Timestamps:

00:00 ► Der Einstieg in den Derivatehandel

02:54 ► Historische vs. implizite Volatilität erklärt

05:54 ► Nvidia als Beispiel: Volatilität treibt den Optionspreis

08:57 ► Knockout-Zertifikate vs. Optionsscheine: Was passt wann?

12:11 ► Fazit: Timing, Strategie und Risikobewusstsein



