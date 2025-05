Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten (zuvor: n.a.)

^ Original-Research: Cherry SE - von Montega AG 15.05.2025 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: n.a.) seit: 15.05.2025 Kursziel: 1,00 EUR (zuvor: n.a.) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Krediteinigung und Verkaufserlös verbessern Kapitalstruktur signifikant - Rating mit Halten wieder aufgenommen Cherry hat jüngst die erhoffte Einigung mit der UniCredit hinsichtlich der Kreditvereinbarung verkündet und zusätzlich mit dem Verkauf der Active Key GmbH den Grundstein für eine solide Finanzierung gelegt. Damit dürften sich Investoren wieder mehr auf die operative Performance fokussieren. Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen: Cherry hat mit der UniCredit eine Einigung zur Verlängerung des bestehenden Kreditvertrags erzielt, wodurch das Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung aufgrund nicht erfüllbarer Covenants abgewendet werden konnte (siehe Comment vom 17. Februar 2025). Hintergrund ist die ursprünglich ab Q2/2025 vorgesehene Wiederaufnahme der Covenants, deren Einhaltung angesichts der operativen Lage nicht gewährleistet gewesen wäre. Die nun vereinbarte moderate Rückführung des Kreditvolumens um 2 Mio. EUR in zwei Tranchen bis Februar 2026 sowie die unveränderte Verzinsung (Euribor + 3,75PP) verschaffen Cherry den benötigten finanziellen Spielraum. Der Kreditvertrag wurde bis Ende 2027 verlängert und stellt damit eine zentrale Weichenstellung für die Umsetzung der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen dar. Zweistelliger Millionenerlös durch Verkauf der Active Key GmbH erwartet: Neben der erfolgreichen Refinanzierung hat Cherry mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs für desinfizierbare Tastaturen und Mäuse ("Active Key GmbH") einen weiteren Schritt zur bilanziellen Entlastung vollzogen (Closing: Ende Mai). Der vereinbarte Kaufpreis von rund 20 Mio. EUR - bestehend aus 12,5 Mio. EUR Fixbetrag abzgl. WC-Anpassungen (MONe: ca. 2 Mio. EUR) und einer erfolgsabhängigen Earn-out-Komponente - erhöht die Cash-Reserven (Q1/25: 6,7 Mio. EUR) signifikant und trägt somit zur weiteren Stabilisierung der Kapitalstruktur bei. Strategisch ist der Verkauf u.E. positiv zu bewerten, wenngleich 'Active Key" sich durch hohe Margen (MONe: AEBITDA-Margen >20%) auszeichnete, sodass entsprechende Deckungsbeiträge nach der geplanten Dekonsolidierung Ende Mai fehlen werden. Dementsprechend berücksichtigen wir die operativen Effekte auf Top und Bottom Line sowie den Verkaufserlös in unserem Modell. Schwacher operativer Jahresstart: Zum Auftaktquartal musste Cherry einen Umsatzrückgang auf 25,3 Mio. EUR (-16,2% yoy) vermelden, der sich sowohl aus anhaltend hohen Lagerbeständen der Distributoren im GOP-Segment (Q1/25 Umsatz: -7,3% yoy) als auch aus Basiseffekten im Zuge der e-Rezept-Einführung im Vorjahresquartal im Segment Digital Health & Solutions (Q1/25 Umsatz: -40,0% yoy) ergibt. Entsprechend verringerte sich das adjustierte EBITDA ebenfalls deutlich von 0,9 Mio. EUR im Vorjahr auf -2,0 Mio. EUR. Leicht reduzierte Kosten (Marketing, Vertrieb & Admin) konnten dabei den Erlösrückgang sowie die Verschlechterung der Bruttomarge nicht ausgleichen. Eine Besserung der operativen Performance sollte laut Vorstand jedoch bereits im zweiten Quartal möglich sein. Fazit: Mit der erzielten Einigung zur Refinanzierung ist der zentrale Risikofaktor der kurzfristigen Rückzahlungsverpflichtungen abgewendet, der zusätzliche Verkauf des Geschäftsbereichs 'Active Key" stärkt die Liquiditätsposition zudem substanziell. In Summe verbessern beide Maßnahmen die Kapitalstruktur spürbar und schaffen Spielraum für die operative Neuausrichtung. Da die wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Finanzierung entfallen sind, heben wir die Aussetzung unseres Ratings auf und stufen die Aktie mit Halten und einem Kursziel von 1,00 EUR ein. 