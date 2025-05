RWE verzeichnet wie erwartet Einbußen

(dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hat zum Jahresstart wie erwartet einen Rückgang des operativen Gewinns hinnehmen müssen. Unter anderem verbuchte der Dax-Konzern einen ziemlich schwachen Start ins Jahr beim Handel mit Energie. Weiterhin hätten schwache Windverhältnisse in Europa zu einer geringeren Windstromproduktion auf See und an Land und damit zu Ergebniseinbußen geführt, teilte RWE am Donnerstag in Essen mit. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) sank im ersten Quartal um 23,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinige Überschuss ging gar um fast 38 Prozent auf knapp eine halbe Milliarde Euro zurück. Damit entsprachen die Ergebnisse in etwa den Ergebnissen der vom Unternehmen im Vorfeld abgefragten Analystenschätzungen./lew/zb