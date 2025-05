AKTIE IM FOKUS: Minus bei Novo Nordisk nach Chefwechsel hält sich in Grenzen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Novo Nordisk haben am Freitagnachmittag mit Kursverlusten auf einen Chefwechsel bei dem dänischen Pharmakonzern reagiert. Das Minus grenzten sie jedoch zuletzt auf 1,9 Prozent auf 426 dänische Kronen ein.

Wie die Skandinavier mitteilten, gibt der bisherige Chef Lars Fruergaard Jorgensen seinen Posten nach acht Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen ab. Die Nachfolge ist noch offen.

Der angekündigte Rücktritt von Jorgensen komme unerwartet, schrieb Analyst Richard Vosser von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Ihm gehe aber offenbar eine einvernehmliche Einigung voraus, und so liege ein Wechsel im Management wohl im Interesse des Pharmakonzerns und seiner Aktionäre nach den jüngsten Herausforderungen für den Konzern.

Der Aktienkurs von Novo Nordisk war in den vergangenen Monaten kräftig gesunken. Zuvor hatte der Boom der Diabetes- und Abnehmmedikamente Novo Nordisk zeitweise zum wertvollsten Unternehmen im europäischen Index Stoxx Europe 50 gemacht. Zunehmende Konkurrenz durch den US-Konzern Eli Lilly setzte das Unternehmen aber unter Druck.

Zuletzt litten die Aktien von Pharmakonzernen auch generell unter der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und dessen Ankündigung, die Medikamentenpreise in den USA deutlich zu senken. So ist die Kurserholung bei den Lilly-Aktien seit der Ankündigung der globalen Zoll-Lawine von Trump Anfang April inzwischen auch fast vollständig dahin. Am Freitag legten sie kurz nach Börsenstart in den USA um rund 1,3 Prozent zu. Die Papiere von Novo Nordisk stabilisieren sich seit April nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Monate auf dem tiefsten Niveau seit Ende 2022.

Experte Vosser bleibt gleichwohl zuversichtlich für Novo Nordisk, da das Unternehmen sein Vertrauen in die derzeitigen Geschäftspläne bekräftigt sowie betont habe, dass die Strategie unverändert bleibe. Für Vosser bedeutet dies letztlich nichts anderes als eine Bestätigung der jüngst von den Dänen revidierten Ziele. Er votiert weiter mit "Overweight" bei einem Kursziel von 1.000 dänischen Kronen./ajx/stw/he