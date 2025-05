AKTIE IM FOKUS: Virgin Galactic hebt ab - Touristen-Weltraumflüge nehmen Form an

NEW YORK (dpa-AFX) - Fast verdoppelt haben sich am Freitag die Aktien von Virgin Galactic US92766K4031>. Analysten waren positiv überrascht von den Zahlen des Raumfahrtunternehmens für das erste Quartal. Im Fokus standen zudem die Pläne für den neuen Raumgleiter Delta und die ersten Flüge privater Reisender ins All, die womöglich im kommenden Jahr stattfinden.

Der dafür vorgesehene Zeitpunkt im Herbst 2026 sei machbar, auch wenn Verzögerungen möglich seien, sagte Analyst Michael Leshock vom US-Institut Keybanc. Experte Oliver Chen von der Investmentbank TD Cowen verwies auf die Prognose von Virgin Galactic für den freien Cashflow im zweiten Quartal. Diese reflektiere geringere Ausgaben, da offenbar der Zenit für Investitionen für die Infrastruktur zum Raumschiff-Bau erreicht sei./ajx/he