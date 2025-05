ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hannover Rück auf 340 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 320 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer habe keineswegs - wie vom Markt interpretiert - im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber wegen des dafür verantwortlichen Währungseffekts nur Zahlen minderer Qualität vorgelegt, schrieb Philip Kett in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Hannoveraner hätten sich vielmehr erneut dazu entschieden, diese positiven Sondereffekte für eine noch robustere Bilanz zu nutzen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 12:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------