EQS-News: wienerberger: 156. ordentliche Hauptversammlung genehmigt alle Anträge

wienerberger: 156. ordentliche Hauptversammlung genehmigt alle Anträge

Dividende von 0,95 € je Aktie

David Davies als Mitglied des Aufsichtsrats wiedergewählt

Heimo Scheuch, CEO wienerberger: „Heute ist wienerberger resilienter, innovativer und effizienter als je zuvor“

Wien, 16. Mai 2025 – Im Rahmen der 156. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG am 16. Mai 2025, die als Präsenzveranstaltung in der Grand Hall des Erste Campus in Wien stattfand, wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht vorgelegt. Im Anschluss stimmte die Hauptversammlung allen Anträgen zu, darunter einer Erhöhung der Dividendenausschüttung auf ein Rekordniveau von 0,95 € je Aktie. Der Finanzexperte David Davies wurde in den Aufsichtsrat wiedergewählt.

Dazu Heimo Scheuch, CEO wienerberger: „Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen konnten wir 2024 das drittbeste Jahr in der Unternehmensgeschichte verbuchen und nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen. Heute ist wienerberger resilienter, innovativer und effizienter als je zuvor. Mit unserer wertschaffenden Wachstumsstrategie haben wir unsere Positionen in Schlüsselmärkten ausgebaut. Dank unserer innovativen Lösungen werden wir auch zukünftig energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen weiter vorantreiben.“

Hauptversammlung bestätigt Dividendenpolitik und Vergütungsbericht

Aufgrund der starken finanziellen Basis des Unternehmens und im Rahmen der langfristig orientierten, ausgewogenen Dividendenpolitik schlug der Vorstand für 2024 eine Dividende von 0,95 € je Aktie vor, was einer Erhöhung von etwa 5,6 % im Vergleich zum letzten Jahr (0,90 €) entspricht. Die Hauptversammlung stimmte dem zu, als Zahltag wurde Montag, der 26. Mai 2025 festgelegt.

Dem Vorstand und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung erteilt, dem Vergütungsbericht 2024 wurde zugestimmt. Die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers fiel auf die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH.

Zusätzlich wurde David Davies, seit 2017 im Aufsichtsrat der Wienerberger AG, als Mitglied wiedergewählt.

Dazu sagt Peter Steiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Wienerberger AG: „Als ausgewiesener Finanzexperte mit umfangreicher Managementerfahrung ist David Davies seit nunmehr acht Jahren ein hochgeschätztes Mitglied des Aufsichtsrats. Ich freue mich, dass wir weiterhin auf seine wertvolle Expertise zählen können.“

Den Lebenslauf von David Davies sowie alle Beschlüsse der 156. ordentlichen Hauptversammlung finden Sie hier: https://www.wienerberger.com/de/investoren/hauptversammlung.html



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 4,5 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 760 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



