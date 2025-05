KLA-Tencor - Lehrbuchmäßiger Flaggenausbruch

Zuletzt hatten wir an dieser Stelle auf die vielversprechende Ausgangslage des Philadelphia Semiconductor Index hingewiesen. Besonders spannend finden wir Konstellationen, wenn zu einem konstruktiven Sektorchart, auch noch ein konstruktiver Einzeltitel kommt. Letzteres ist bei der KLA-Aktie definitiv der Fall. Zum einen konnte das Papier zuletzt die 50-Wochen-Linie (akt. bei 726,05 USD) zurückerobern – und zwar per Aufwärtsgap (711,30 USD zu 741,61 USD). Doch das ist nur der Anfang, denn zum anderen gelang in der Folge der Bruch des seit Juli 2024 bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 758,72 USD). Dank dieser Entwicklung kann die gesamte Atempause seit Sommer vergangenen Jahres letztlich als klassische Flaggenkonsolidierung interpretiert werden (siehe Chart). Auf einen nachhaltigen Ausbruch lässt der MACD hoffen, denn der Trendfolger ist nach der Ausbildung einer positiven Divergenz inzwischen wieder „long“ positioniert. Im ersten Schritt legt die trendbestätigende Flagge einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 896,32 USD nahe. Perspektivisch lässt sich das Kursziel aus dem diskutierten Konsolidierungsmuster sogar auf rund 950 USD taxieren. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es die o. g. langfristige Glättung nicht mehr zu unterschreiten.

KLA-Tencor (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart KLA-Tencor

Quelle: LSEG, tradesignal²

