Umsatz und Ergebnis legen zu

Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: 360b/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Eine höhere Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Aus eigener Kraft erhöhten sich die Erlöse um zwei Prozent. Damit traf Bilfinger die Erwartungen der Analysten.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebitda) legte um sechs Prozent auf 74 Millionen Euro zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Unter dem Strich verharrte der Gewinn mit 48 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Jahresziele bestätigten die Mannheimer. Derweil will der Bilfinger-Vorstand um Unternehmenschef Thomas Schulz am 2. Dezember im Rahmen eines Kapitalmarktes neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 veröffentlichen./mne/zb

